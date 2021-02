Anklam

Wieder gibt es einen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in MV: In einer Einrichtung in der Anklamer Lindenstraße wurden bislang 45 Personen positiv auf das Virus getestet, teilt Anke Radlof von der Pressestelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit. 35 Bewohnerinnen und Bewohner sowie zehn Pflegekräfte seien infiziert. Es ist der erste größere Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Anklam.

Bereits Mitte der Woche seien erste Fälle aus dem Pflegeheim gemeldet worden, das 2014 am südlichen Ortsrand von Anklam eröffnet wurde. Anschließend sei bereits damit begonnen worden, alle rund 130 Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims sowie die Pflegekräfte zu testen. Noch an diesem Wochenende sollen die Ergebnisse vorliegen.

Inzidenz im Landkreis steigt

Wie das Virus in das Pflegeheim kommen konnte, ist bislang noch unklar, sagt Anke Radlof. Seit Dezember gibt es dort ein Besuchsverbot. Die ersten Impfungen der Bewohnerinnen und Bewohner hätten bereits stattgefunden. In enger Zusammenarbeit des Gesundheitsamts mit dem Pflegeheim soll in der kommenden Woche erforscht werden, wie es zum Ausbruch kommen konnte. Die Geschäftsführerin der Einrichtung stand für Nachfragen am Samstagnachmittag nicht zur Verfügung.

Der Ausbruch drückt auch den 7-Tage-Inzidenzwert (Zahl der Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner) in Vorpommern-Greifswald weiter nach oben. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hatte der Landkreis am Freitag eine Inzidenz von 194 zu verzeichnen. Anklam hat nach Zahlen des Landkreises bis Freitag, 11 Uhr, mit 78 Corona-Infizierten die meisten aktiven Corona-Fälle und mit 527 den höchsten Inzidenzwert in Vorpommern-Greifswald.

Von SP