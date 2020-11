Torgelow

Es ist ein Mädchen! Patrick Dahlemann, SPD-Staatssekretär für Vorpommern, hat am Donnerstag via Twitter verkündet, das er Papa geworden ist. „Dürfen wir Euch vorstellen: dieses zarte Würmchen ist unsere kleine Amira. 48 cm und 2890g bringen seit heute um 8.56 Uhr ganz viel Leben in unsere kleine Familie. Da werden Corinna und ich doch glatt noch zu vorpommerschen Frühaufstehern“, schreibt er.

Geburtsort Anklam

Das Dahlemann-Baby kam im Anklamer Krankenhaus zur Welt. Zu der freudigen Nachricht stellte Dahlemann ein Foto, dass seine Tochter in einem Babybett in der Klinik zeigt. Auf einem rosafarbenen Kärtchen stehen Name, Geburtstag, -ort, Gewicht, Größe und Kopfumfang.

Von OZ