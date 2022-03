Rostock

Sonne, Strand und süßes Nichtstun? Von wegen. Statt am Pool zu relaxen, muss sich Anne-Sophie Kieseler (28) aus Lichtenhagen Dorf bei Rostock in Italien beweisen. Beim Auslands-Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ in Apulien kämpft die Pastorentochter um den Einzug in die nächste Runde der RTL-Castingshow. Nur wenn die Lehramtsstudentin bei den DSDS-Juroren Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad mit Stimme und Startpotenzial überzeugt, kommt sie ihrem Traum, Sängerin zu werden, näher.

Ob es der Rostockerin gelingt, können Zuschauer am Samstag, 19. März, sehen. Dann strahlt RTL die erste Recall-Folge mit dem Motto „Sommer, Sonne, Good Vibes“ aus. Anne zählt zu den Top 25 , die nun in die gesanglichen K.O.-Runden starten. Und so viel sei verraten: Schon in der ersten Runde fließen Tränen. Denn vier Kandidaten und Kandidatinnen fliegen raus und müssen die Heimreise antreten. „Die Zuschauer können sich auf Spaß, tolle Talente und große Emotionen freuen“, verspricht Anne und erzählt, was sich hinter den Kulissen abspielt: „Wir haben teilweise von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr gedreht. Der Dreh war eine besondere Erfahrung, der mich hat wachsen lassen.“

Im Recall singt Anne zusammen mit Anna Rückemann und Raphaela Spirydowicz den Gute-Laune-Hit „Walking on sunshine“ von Katrina and the Waves. Ob es nach dem Auftritt für sie bei eitel Sonnenschein bleibt oder Anne zurück nach Rostock muss, das erfahren Zuschauer ab 20.15 Uhr auf RTL.

Raphaela Spirydowicz, Anne-Sophie Kieseler und Anna Rückemann (v.l.) performen am ersten Set des Auslands-Recalls in Polignano a Mare den Song "Walking on Sunshine". Quelle: RTL+

Von Antje Bernstein