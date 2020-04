Anreise nur mit Attest? So könnten Urlauber bald wieder nach MV kommen

Rostock

Anreise nur mit Corona-Attest, verschobene Sommerferien oder Quoten für die Hotel-Belegung: Nach dem komplett ausgefallenen Ostergeschäft entwickeln Touristiker in Mecklenburg-Vorpommern nun Pläne, wie sie die Saison doch noch retten können. Die weitreichendsten Vorschläge kommen dabei aus der größten Urlauber-Region des Landes, der Insel Rügen.

„Um eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten, könnten wir in der ersten Zeit nach dem Shutdown Anreisen nur mit Covid-Test erlauben“, sagt etwa Bernhard Franke, Hotelier aus Binz. Weitere Ideen des Fachmanns: zwischen Aufenthalten von Gästen drei Tage Puffer, damit sich in den Zimmern Viren verflüchtigen. Keine Kurzurlaube, sondern Reisen von mindestens einer Woche pro Gast - für weniger Fluktuation. Und: Das Personal arbeitet nur mit Mundschutz und Handschuhen.

Anzeige

Outdoor-Angebote könnten Vorrang bekommen

Die Landesregierung wird noch in dieser Woche mehrere Runden mit Virologen, Touristikern und Wirtschafts-Experten einberufen, um zu beraten, unter welchen Bedingungen ein Saisonstart möglich ist – flankierend zur Runde von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch.

Kommentar zum Thema: Wie die Krise für das Tourismusland MV zur Chance werden kann

„Ein Termin, wann es wieder losgehen kann, steht noch nicht fest. Aber auch die Tourismubranche braucht einen geordneten Wiedereinstieg. Dabei muss die Balance zwischen Gesundheit und Ökonomie gewahrt sein“, sagt Stephan Rudolph, Staatssekretär im Gesundheits-Ministerium. Es werde genauso um Mindestabstände in Gaststätten wie um Belegungsgrenzen für Hotels gehen. Outdoor-Angebote könnten „dabei zunächst Vorfahrt vor Indoor“ erhalten.

Atteste hält Rudolph eher für sehr schwierig. „Wenn, dann müsste es sich um diejenigen Attests handeln, die eine eingetretene Immunisierung nachweisen, also um Attests auf der Basis von Antikörpertests“, konkretisiert der CDU-Politiker.

Debatte um Verschiebung der Sommerferien noch nicht beendet

Auch Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landes-Tourismusverbandes, meint, dass nun Szenarien entworfen werden müssen, wie ein Saisonstart „auch unter Infektionsgeschehen möglich ist“. Corona werde so schnell nicht verschwinden, also brauche man Konzepte. Woitendorf hatte vor wenigen Tagen bereits eine Verschiebung der Sommerferien bundesweit auf August und September vorgeschlagen, in der Hoffnung, dass die Reisebeschränkungen dann möglichst gering sind – um möglichst viel von der Saison zu retten.

Die Landesregierung erteilte dem zunächst eine Abfuhr, allerdings bekam die Idee über Ostern Unterstützung von CDU und SPD. Das letzte Wort scheint dort noch nicht gesprochen.

Urlaub nur noch in Ferienwohnungen?

Ob in diesem Jahr im Tourismus aber überhaupt noch etwas möglich, darüber sind die Meinungen vor Ort geteilt. Thies Bruhn, Direktor des Grand Hotels Heiligendamm, ist nach den jüngsten Entwicklungen vorsichtig optimistisch, dass der Tourismus am 15. Mai wieder starten könne. „ Erst mal mit einer Maximalbelegung der Hotels von 50 Prozent und sehr viel Abstand in den Restaurant-Bereichen“, wie er sagt.

Peter Usemann, Bürgermeister von Zinnowitz, hält es derweil für fraglich, ob 2020 noch Urlauber kommen können. „ Und wenn, dann vielleicht nur in Ferienwohnungen, weil man dort Ansammlungen aus dem Wege gehen kann“, meint er. Zudem sieht er Risiken für Personal und einheimische Bevölkerung: „Unser sehr niedriger Krankenstand könnte bei starker Anreise ein Nachteil werden, weil unsere Leute kaum immunisiert sind und sich dann anstecken, wenn sehr viele Menschen aus ganz Deutschland kommen.“

Wenn es noch eine Urlaubssaison gibt, dann werde sie jedenfalls ganz anders, „als alles was wir bisher erlebt haben“, meint Knut Schäfer, Chef des Rügener Tourismusverbandes: Seebrückenfeste, Openairs, Konzerte - all das werde man 2020 nicht in den Urlauberorten erleben. „Sollten noch Gäste kommen dürfen, dann wird es eine ganz klare Konzentration auf Individual-Reisen und Natur geben“, sagt Schäfer.

Mehr zum Thema:

Von Alexander Loew