Das Aus der Schweineschlachtung in Teterow stürzt die Schweinehalter in MV in eine Krise. Ein runder Tisch soll helfen, Ideen gibt es schon: Eine Verpachtung in Teterow an einen anderen Betreiber, kleine Schlachtbetriebe zu stärken – oder gar einen ganz neuen Schlachthof zu bauen.