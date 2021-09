Es ist beschlossen: Ab 2026 sollen alle Grundschüler in Deutschland einen ganztägigen Hortplatz bekommen. In MV liegt die Betreuungsquote schon heute bei 95 Prozent. Dennoch müssen binnen der nächsten fünf Jahre mindestens 10 000 neue Plätze geschaffen werden. Ein Überblick über die Lage in MV und wie es in den einzelnen Regionen des Landes aussieht.