Kostenlos bis 18:53 Uhr Ansturm am letzten Verkaufstag: So geht es in Bau- und Gartenmärkten in MV nun weiter

Bis Montag, 20 Uhr, konnten Gartenbesitzer und Hobbybastler noch in Bau- und Gartenmärkten einkaufen – ab Dienstag sollen auch diese Läden aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Der Ansturm am letzten Tag war riesig. Viele Händler nutzen die Zwangspause unter anderem für Liegengebliebenes.