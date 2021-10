Ansturm auf die Ehrenamtskarte: Mehr als 4000 Engagierte in MV haben sie

Schwerin

Die im Vorjahr in MV eingeführte Ehrenamtskarte entwickelt sich zur Erfolgsgeschichte: Mittlerweile seien mehr als 4000 solcher Karten verteilt worden, genau 4073, teilt das Sozialministerium in Schwerin mit. Die 4000. Karte sei in Schwerin gelandet.

Drese: mehr als 230 Partner mit 600 Angeboten

Erst vor gut einem Jahr hat Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) das Projekt gestartet. Mit der Ehrenamtskarte sollen Jugendliche, Frauen und Männer geehrt werden, die sich besonders für andere engagieren. Sie ermöglicht Rabatte in Museen, Gastronomie oder im Handel. „Die Ehrenamtskarte entwickelt sich dynamisch“, so Drese. Sei man mit 60 Partnern gestartet, sei die Zahl mittlerweile landesweit auf 230 angestiegen. „Mit fast 600 Angeboten im gesamten Land.“ Zu den Partnern der Ehrenamtskarte gehörten zum Beispiel Einzelhändler, Tankstellen, Fast-Food-Filialen, Bäckereien, Autovermieter, Krankenkassen, Restaurants, Hotels, Freizeit-, oder Wellnesseinrichtungen.

Um die Karte zu erhalten, müssen Erwachsene mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden pro Jahr ehrenamtliche Arbeit nachweisen – über mindestens drei Jahre. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren reiche ein Jahr.

„Wir wollen mit den Kriterien sicherstellen, dass die Ehrenamtskarte keine Massenware ist, sondern eine Würdigung und ein Dankeschön für stark bürgerschaftlich engagierte Menschen in unserem Land“, erklärt Drese. Das gelinge sehr gut. Dennoch werde überlegt, die Kriterien zu überarbeiten. So gab es Kritik, dass 18- oder 19-Jährige bereits einen Nachweis über drei Jahre bringen müssen.

Von Frank Pubantz