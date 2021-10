Anti-EU-Kurs beunruhigt Polen – und Menschen in MV: „Das ist Populismus“

Ahlbeck/Rostock

Geduldig wartet Zbigniew Gilinski in seinem Taxi am deutsch-polnischen Grenzübergang bei Ahlbeck auf Fahrgäste. Vor ihm schiebt sich eine Autoschlange im Schneckentempo von und nach Polen.

„Vor zwanzig Jahren habe ich genau hier Bundeskanzler Gerhard Schröder die Hand geschüttelt“, sagt er und zeigt auf die Stelle zwischen den Grenzpfeilern. Sechs Jahre später fielen die Grenzkontrollen weg. „Das“, sagt Gilinski und deutet auf die Autos, die über die Grenze pendeln, „ist unsere Normalität. Die EU ist unsere Normalität.“

Taxifahrer fürchtet um Touren nach Deutschland

Dass die polnische rechtskonservative Regierungspartei PiS mit antieuropäischen Tönen Stimmung macht, behagt dem Taxifahrer überhaupt nicht. Pro Tag habe er ein bis zwei Touren von und nach Deutschland. Wenn sich Polen aus der EU löste, fiele dieses Geschäft weg. „Das, was die Regierung in Warschau macht, ist Populismus“, meint Gilinski. Doch ist das weniger gefährlich? Der Taxifahrer zuckt mit den Schultern.

Der Anti-EU-Kurs Polens bereitet der Wirtschaft und Politik in MV zunehmend Sorge. Nach der umstrittenen Justizreform und der zunehmenden staatlichen Einflussnahme auf die Medien erklärte das Verfassungsgericht in Warschau Anfang Oktober den Vorrang von nationalem Recht vor EU-Recht. Bei tausenden Polen schrillten am vergangenen Wochenende die Alarmglocken. Sie gingen auf die Straße, um für den Verbleib Polens in der EU und gegen einen Polexit zu demonstrieren.

Grenzen dicht, ein Aus für den Binnenmarkt, Zollkontrollen?

„Wir sehen die Diskussion mit Sorge“, sagt der Geschäftsführer der IHK Neubrandenburg, Torsten Haasch. Ein Polexit wäre ein Zurück zu den 1990er Jahren, das niemand in der Grenzregion wolle. Grenzen dicht, ein Aus für den Binnenmarkt, Zollkontrollen? Für Haasch unvorstellbar. Nie zuvor sei der deutsch-polnische Grenzraum so eng verwoben gewesen wie jetzt. Der Industriepark Berlin – Szczecin in der Nähe von Pasewalk wächst.

Erst im Sommer hatte dort der baden-württembergische Regalhersteller Topregal den Grundstein für ein Produktionsgebäude gelegt. Den politischen Streit zwischen Warschau und Brüssel wolle man nicht kommentieren, sagt Haasch. „Wir konzentrieren uns weiter darauf, wie wir vor Ort die Metropolregion Stettin voranbringen können.“

„Es funktioniert doch alles gut“

Rund 3600 bis 4000 Polen arbeiten als Berufspendler in MV. Einer von ihnen ist Krysztof Pawlowski. Mit dem Fahrrad schlängelt sich der Swinemünder durch den Stau über die Grenze. „Es funktioniert doch alles gut“, sagt der 36-Jährige, der im Housekeeping bei der Seetel-Gruppe arbeitet und auf polnischer Seite wohnt. Weil Polen EU-Mitgliedstaat ist, hat er den gleichen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt wie die Deutschen. Das würde sich mit einem EU-Austritt ändern. Ein Polexit wäre eine Katastrophe, sagt er.

Krysztof Pawlowski pendelt jeden Tag zur Arbeit nach Heringsdorf. Quelle: Stefan Sauer

Brexit, Polexit und was kommt dann?

Dominik und Thalia Dümmel, die mit ihren Kindern die Herbstferien auf Usedom verbringen, kommen gerade von einem Swinemünde-Bummel zurück. Die Familie aus Wesel (NRW) wohnt auch in einer Grenzregion, allerdings nicht zu Polen, sondern zu den Niederlanden. „Wir haben während des Lockdowns erlebt, was geschlossene Grenzen bedeuten“, sagt Thalia Dümmel (29).

Familie Dümmel aus Wesel: „Wir haben während des Lockdowns erlebt, was geschlossene Grenzen bedeuten“. Quelle: Stefan Sauer

„Man fühlte sich wie abgeschnitten.“ Ihr Mann (31) macht sich Sorgen um die EU. Erst der Brexit, dann vielleicht Polen. „Was kommt als Nächstes“, fragt er. Diese antieuropäischen Tendenzen könne er nicht verstehen. „Von der EU profitieren wir doch alle.“

Viele Polen würden in die EU ziehen

Auch an der deutsch-polnischen Festlandsgrenze verfolgt man die antieuropäischen Entscheidungen von Warschau ganz genau. Der polnische Rechtsanwalt Rafal Maljuda führt seit anderthalb Jahren neben seiner Kanzlei in Stettin auch ein Büro in Pasewalk. Einen Polexit könne er sich nicht vorstellen, sagt der 41-jährige Jurist. Aber vor fünf Jahren habe sich niemand einen Brexit vorstellen können. Nun sei er Realität. Mit seiner Familie wohnt er in Löcknitz, seine Kinder gingen hier zur Schule.

Das Machtgepose durch die nationalkonservative Regierungspartei PiS hält er für „politisches Kalkül“, um Stimmen im Wahlkampf zu binden. Dass Polen aus der EU streben will, scheint ihm angesichts des Geldregens aus Brüssel unrealistisch. Polen ist mit 13,2 Milliarden Euro der größte Nettoempfänger von EU-Geldern. Maljuda ist überzeugt: Viele gut ausgebildete Polen würden im Falle eines Ausstiegs in die EU ziehen.

