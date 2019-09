Anti-Terror-Razzia in drei Bundesländern: Durchsuchung in Stralsund

Verdacht der Terrorfinanzierung - Anti-Terror-Razzia in drei Bundesländern: Durchsuchung in Stralsund In mehreren norddeutschen Bundesländern wurden am Mittwochmorgen Razzien gegen mutmaßliche Terror-Unterstützer durchgeführt. Einer der Standorte soll Stralsund gewesen sein. Geprüft wurde, ob die insgesamt elf beschuldigten Männer und Frauen Geld ins Ausland verschoben haben.

Ein Mann wird von Polizisten aus einem Haus in Hamburg geführt. Die Polizei ist am Mittwochmorgen bei Razzien in mehreren norddeutschen Bundesländern gegen mutmaßliche Terror-Unterstützer vorgegangen. Quelle: Christian Charisius/dpa