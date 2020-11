Antigen- oder PCR-Verfahren? Sieben wichtige Fakten zu Corona-Tests 

Rostock

Welche Labore in MV werten sogenannte Sars-CoV2-PCR-Tests aus?

PCR-Nachweise (Polymerase-Ketten-Reaktion) werden von Laboren im ambulanten Bereich und einem Teil der Kliniklabore in MV durchgeführt. Insgesamt sind zehn Labore in MV mit PCR-Tests beauftragt, erklärt Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Welche sind die wichtigsten Labore in MV?

Unter anderem die Labore der Uni-Kliniken Rostock und Greifswald, die MVZ Labore Vorpommern-Rügen in Stralsund und Westmecklenburg in Schwerin, die Institute für Medizinische Diagnostik in Rostock und Greifswald sowie das Institut für Laboratoriumsdiagnostik am Klinikum Neubrandenburg.

Lassen sich die Labor-Kapazitäten aufstocken?

Ja, das ist in MV möglich. Hindernisse könnten jedoch fehlende Mitarbeiter oder die schlechte Verfügbarkeit von Material sein.

Was unterscheidet die derzeit üblichen PCR-Tests von Antigen-Tests?

Bei einem PCR-Test werden die in einer Probe enthaltenen Erbgutspuren in mehreren Zyklen immer wieder verdoppelt – bis zum Auftreten eines positiven Signals. Antigen-Schnelltests weisen nicht den Erreger als solchen nach, sondern bestimmte Proteine, die an das Virus gebunden sind. Mehrere Pharmahersteller bieten Schnellteststreifen an, die Schwangerschaftstests ähneln. Die Methode gilt zwar als weniger zuverlässig als viele der bislang üblichen PCR-Tests, ist dafür aber oft als schneller und günstiger.

Warum sind Antigen-Tests weniger aussagekräftig?

Damit ein Antigen-Test ein positives Ergebnis anzeigt, ist im Vergleich zur PCR-Testung eine größere Virusmenge notwendig, erklärt das Robert-Koch-Institut in Berlin. Das bedeutet, dass ein negatives Antigen-Testergebnis die Möglichkeit einer Infektion mit Sars-CoV-2 nicht ausschließt. Außerdem ist ein Antigen-Schnelltest nicht so spezifisch wie ein PCR-Test. Das heißt, es kommt vor, dass ein positives Ergebnis angezeigt wird, wenn die Person gar nicht infiziert ist. Deshalb muss ein positives Ergebnis im Antigen-Test mittels PCR bestätigt werden.

Im Falle eines positiven PCR-Testergebnisses kann man durch Scannen eines QR-Codes in der Corona-Warn-App Kontaktpersonen benachrichtigen. Sind alle Labore in MV in der Lage, diese QR-Codes zu erzeugen?

Nein. Oft müssen sich positiv Getestete ihre für die Registrierung in der App nötige Ziffernfolge (TAN) mühsam über die jeweilige Hotline rantelefonieren.

Gibt es positive Ausnahmen?

Ja. Unter anderem das IMD Greifswald und das Biotechnologie-Unternehmen Centogene mit Hauptsitz in Rostock. Das testet übrigens auch komplette Schulen, betreibt Testzentren an mehreren deutschen Flughäfen und bietet einen Selbsttest an.

