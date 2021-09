Anwohner sauer über Rostocks Dauerstaufalle: Wann wird die Steintor-Kreuzung endlich fertig?

Rostock

Ruhe und Entspannung – das suchen die Kunden von Nguyen Hien. Die 50-Jährige betreibt einen Schönheitssalon am Steintor und von Ruhe kann dort seit fast vier Jahren schon keine Rede mehr sein. „Manchmal fühlt es sich an wie kleine Erdbeben“, sagt die Rostockerin. Und sie ist längst nicht die einzige Anwohnerin, die genug hat von der Baustelle:

Seit März 2018 wird an der meist befahrenen Kreuzung des Landes – bis zu 30 000 Fahrzeuge am Tag und zusätzlich 60 Busse und Straßenbahnen pro Stunde sind am Steintor unterwegs – gebuddelt. Tausende Pendler stehen seitdem Tag für Tag im Stau, im Feierabendverkehr reihen sich die Autos bis zum Bahnhof dicht an dicht. Ab November, heißt es jetzt aus dem Rathaus, könnte sich die Lage zumindest etwas entspannen.

So leiden die Anwohner

„Es ist sehr laut und sehr belastend“, sagt Nguyen Hien. „Die Dauerbaustelle ist eine Zumutung für Kunden und Mitarbeiter. Ob mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß – alle Wege sind erschwert.“

Nguyen Hien, Inhaberin des Schönheitsstudios Am Steintor, und ihre Kunden sind von den Einschränkungen der Baustelle sehr betroffen: „Der Baustellenlärm ist wie ein Erdbeben.“ Quelle: Caroline Bothe

Auch Sarah Schmidt ist genervt. Ohne Umweg geht nichts mehr – auch nicht für Fußgänger und Radler. Die 37-Jährige arbeitet als pädagogische Fachkraft bei „Küstenkinder“ an der Richard-Wagner-Straße: „Die Lautstärke während der Mittagsruhe ist besonders belastend.“ Auch für die Kleinen. Jeden Tag braucht sie mehr Zeit, um zur Arbeit oder nach Hause zu kommen. „Und dann parken am Rand auch noch dauernd Autos mit Warnblinker.“

Ist genervt von Umwegen und Lärm: Sarah Schmidt (37). Quelle: Caroline Bothe

Anwohnerin Anna Maria Jäger sagt ebenfalls: „Hoffentlich sind die Bauarbeiten bald vorbei.“ Die 22-Jährige wohnt seit Mai „an der Baustelle“ und erlebte die Einschränkungen bereits beim Einzug: „Die Lieferanten hatten Probleme, überhaupt unsere Möbel zu bringen. Es gibt ja kaum noch Parkplätze.“ Selbst die Augustenstraße, die noch als „Ausweichoption“ diente, ist mittlerweile auch übersäht mit Parkverbotsschildern und Absperrungen: „Die Parkplätze werden zwar weniger, aber die Baustellen scheinbar mehr: Am Güterbahnhof wird ja auch noch gebuddelt.“

Cristian Iurea und Mohammad Hussain Khalesi: „Es ist bei uns so laut, als würden wir selbst auf der Baustelle arbeiten.“ Quelle: Caroline Bothe

Die fehlenden Parkplätze – sie nerven auch Cristian Iurea und Mohammad Hussain Khalesi ganz besonders. Die beiden arbeiten im Handyreparaturladen „M-A-Z“. „Die Kunden rufen vorher an und fragen, wo sie parken können. Iurea berichtet: „Wir hatten schon Kunden, die nur schnell ihr Handy im Laden abgegeben haben – und als sie dann zum Auto zurück sind, wurde es schon abgeschleppt.“ Seinen Kollegen nervt die Dauerbeschallung von Hämmern, Maschinen, Baggern, Lastwagen: „Es ist so laut im Laden, als wenn man selbst auf der Baustelle wäre.“

Entspannung ab Mitte November?

Wann es mit den Hindernissen, den fehlenden Parkplätzen und dem Dauerstau im Berufsverkehr endlich vorbei ist? Eine klare Antwort gibt es aus dem Rathaus dazu nicht – aber immerhin eine gute Nachricht: Mitte November soll zumindest die Richard-Wagner-Straße kein Hindernis mehr sein.

Seit Jahren wird an der Steintor-Kreuzung in Rostock gebaut. Nun sollen die Dauerstaus bald vorbei sein. Quelle: Andreas Meyer

Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) lässt bei dem Thema Steintor-Kreuzung lieber den Chef „seines“ Tiefbauamtes antworten: „Die Arbeiten an den Fahrbahnen in Richtung Bahnhof sind bis auf wenige Restleistungen abgeschlossen. An der Augustenstraße werden jetzt die Bordsteine gesetzt. Dann werden Gehweg und Fahrbahn gepflastert“, so Amtsleiter Heiko Tiburtius. Und die nächste positive Nachricht: „Es ist geplant, die Fahrbahn in Richtung Steintor bis Mitte November 2021 zu asphaltieren und anschließend für den Verkehr freizugeben.“

Die Einschränkung: Rund um die Kreuzung – Am Güterbahnhof etwa und der Lindenstraße – werde auch weiterhin gebaut. Für diese Maßnahmen sei aber nicht das Tiefbauamt zuständig. Dort gehe es unter anderem um neue Wasser- und Abwasserleitungen.

Stadt: Alles im Plan

Was viele Passanten und Autofahrer zuletzt immer wieder ärgerte: Auf der Baustelle im Herzen der Stadt schienen nur wenige Arbeiter eingesetzt zu werden. Zu wenige, so der subjektive Eindruck. Dem aber widerspricht das Rathaus: „Die Baustelle wird durch die Bauleitung des Tiefbauamtes und durch ein externes Ingenieurbüro überwacht und betreut. Sie war zu keiner Zeit unterbesetzt.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Baufirma zu bitten, mehr Leute einzusetzen, damit es schneller geht – keine Option für das Amt: Weil zu jeder Zeit mindestens eine Fahrspur für Autos, ein Weg für Radler und Fußgänger sowie die Straßenbahn in Betrieb bleiben mussten, seien die Arbeiten jeweils nur in einem kleinen Bereich möglich gewesen. „Die Arbeiten folgen in logischer Abfolge unter räumlicher Enge, sodass der Baufortschritt durch eine höhere Anzahl an Arbeitskräften nicht beschleunigt werden kann“, schreibt Tiburtius auf eine OZ-Anfrage.

„Nachtarbeit nicht sinnvoll“

Das Rathaus habe mit den Baufirmen aber Fertigstellungstermine vereinbart. Werden die nicht eingehalten, werde eine Vertragsstrafe fällig. Heißt: Baut die Firma zu langsam, bekommt sie weniger Geld für das Projekt. Mehr aber mache die Stadt nicht, damit es auf der Dauerbaustelle vorangeht: „Es werden derzeit keine Maßnahmen ergriffen, um beschleunigend einzuwirken“, so Tiburtius. Nach OZ-Informationen hatte unter anderem die Industrie- und Handelskammer immer wieder darauf gedrungen, die Arbeiten schneller zum Abschluss zu bringen.

Auch der Automobil-Club ADAC fordert für Baustellen an neuralgischen Punkten, wie der Steintor-Kreuzung, regelmäßig, dass auch nachts und an Wochenenden gebaut werden müsse. Die Antwort der Stadt: „Wenn Wochenend- und Nachtarbeiten wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind, kommen diese zur Anwendung.“ An der Steintor-Kreuzung kam das offenbar nicht in Betracht.

Von Caroline Bothe und Andreas Meyer