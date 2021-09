Steffenshagen

Die Anwohner von Steffenshagen sind sauer. Sie haben sich auf dem Platz neben dem Feuerwehrhaus im Ort versammelt. Sie lauschen den Ausführungen des Bürgermeisters Georg Endmann zu zukünftigen Projekten im Ort. Die meisten sind jedoch gekommen, weil sie der Lärm an der alten Kopfsteinpflasterstraße vor der Kirche und in Niedersteffenshagen stört.

Die Gemeindevertreter hatten zu der Versammlung aufgerufen, um sich einen Eindruck über das Stimmungsbild im Ort zu machen. Anwesend sind jedoch nur drei Gemeindevertreter.

Immer wieder stört der Verkehr beim Zuhören

„Da ist ein Auto vorbeigefahren, könnten sie das bitte wiederholen?“, ruft eine Anwohnerin in die Runde. Gelächter im Publikum. Die Steffenshägener nehmen den Lärm mit Humor, der sie zu jeder Tageszeit quält. Etwa 60 Anwohner sind gekommen. „Wer sich noch nicht eingetragen hat, kann das tun. Alle, die hier sind, sind sicher dafür“, sagt Angela Langer, Gemeindevertreterin. Noch bis zum 20.9. wird die Liste, mit der die Anwohner für eine Asphaltierung stimmen, in der Gemeindevertretung ausliegen.

In der kommenden Woche wird die Dorfstraße voll gesperrt. Vom Tannenweg in den Ort hinein werden Arbeiten vorgenommen. Die Bürger sollen sich mit den Baufirmen absprechen, um an ihre Grundstücke fahren zu können. Dies habe auch bei vergangenen Baumaßnahmen gut funktioniert, erklärt der Bürgermeister.

Unverständnis bei den Anwohnern

„Wird das Kopfsteinpflaster an der Wendeschleife dann asphaltiert?“, möchte ein Anwohner wissen. „Nein“, sagt Endmann. Etwa 100 Quadratmeter des Pflasters werden demnach überarbeitet und wieder verlegt. „Aber es liegt dann sicher wieder etwas besser als jetzt, da es ja abgesackt ist.“ Kopfschütteln bei den Anwohnern.

Der Bürgermeister informiert weiter über die Sanierung der Kreisstraße K 3 an der Kirche. Auch dort liegt Kopfsteinpflaster. Jedoch habe die Gemeinde sowieso keinen direkten Einfluss mehr auf die Gestaltung der Straße, da es sich um eine Kreisstraße handelt.

Beschwerden über die Straße gebe es schon seit 30 Jahren, seit dem die Straße gebaut wurde, erläutert Endmann. „Wir haben alle paar Jahre Anträge auf Verkehrsberuhigung gestellt. Tempo 30 gefordert. Doch alles ist abgelehnt worden. Weil es eine Kreisstraße ist.“

Es wird lautstark diskutiert

Sobald Asphalt auf der Straße sei, würden die Autofahrer noch schneller durch den Ort fahren, ist der Bürgermeister überzeugt. Er ist dafür, dass das Kopfsteinpflaster bleibt. „Ich ärgere mich auch darüber, dass mein alter Audi klappert. Aber die meisten Autofahrer fahren 30 bis 35 Kilometer die Stunde“, so Endmann.

Ein Raunen geht durch das Publikum. Alle reden durcheinander. Endmann muss sich anstrengen, dagegen anzureden. „Die Mehrheit wird mindestens 50 fahren“, schwächt er seine Formulierung ab. Die Anwohner stört jedoch nicht nur das Tempo der Autofahrer, sondern vor allem der Lärm. „Bei Tempo 60 wird es nicht leiser“, sagt Endmann. „Natürlich“, ruft nicht nur ein Anwohner.

Vibrationen beschädigen die Häuser

Die Diskussion überschlägt sich. Die Sicht an verschiedenen Stellen ist nicht gut, die Raser fahren die Gehwege kaputt, die Straße sei an vielen Stellen für den Verkehr zu schmal. Immer wieder werden die Rufe vom Verkehr übertönt. Der Bürgermeister muss sich einiges anhören. Aber das war ihm klar. „Für so etwas ist eine solche Veranstaltung ja gedacht“, sagt er.

Als die Straße gebaut wurde, war sie keine Kreisstraße und der Verkehr war ein ganz anderer, rufen die Anwohner. Vibrationen durch den Verkehr hätten bereits Mobiliar in einigen Häusern zerstört, erzählt eine andere.

Ein Kompromiss muss gefunden werden

„Im Bett ist es wie bei einem Erdbeben. Hier fährt niemand 30, außer vielleicht die Wohnmobile“, erzählt Susanne Herzfeldt. Sie wohnt seit einem Jahr an der Straße und lädt den Bürgermeister ein, bei sich zu wohnen.

„Ich stelle meine Frage auch zum dritten Mal: Ich habe noch keinen Grund gehört, warum sie für das Kopfsteinpflaster sind.“ Der Bürgermeister findet, dass das geschichtliche Pflaster zu dem Ort gehört. „Setzen sie sich denn für uns ein, wenn sie selbst gar nicht dahinter stehen?“, fragt Herzfeldt. Wenn die Gemeindevertreter entscheiden, dass die Straße asphaltiert wird, trage er diese Entscheidung mit.

Annett Roßhirt bringt die ganze Diskussion etwas zur Ruhe. Sie sei hier, um sich zu solidarisieren, auch wenn sie selbst nicht mehr an der Straße wohne. „Ich kann Georg verstehen, es ist ein romantisches Bild mit der Straße und der Kirche. Aber es muss ein Kompromiss gefunden werden. Der Lärm kann nicht bleiben, wenn er so viele stört.“

Eine andere Lösung – außer, sich von dem Kopfsteinpflaster zu trennen – hat kaum jemand. Die Liste mit den Unterschriften wird an den Landrat gehen, denn über die Kreisstraße wird dort entschieden.

