Die Strände sind wieder gefüllt, die Menschen haben Lust auf Urlaub – Einheimische und Touristen genießen die Tage an der Ostseeküste in MV. Dabei wird das Übernachten in Apartment-Hotels immer beliebter. Was das für die Branche bedeutet und weitere Informationen zu Ihrem Aufenthalt in MV, finden Sie im neuen Ostsee-Update am Freitag um 8 Uhr.