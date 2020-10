Müssen Kranke in MV künftig weiter fahren, um ihre Medikamente zu erhalten? Vielen Apotheken droht die Schließung. Sie könnten Opfer der Pleite eines wichtigen Dienstleisters werden. Ermittelt wird wegen betrügerischen Bankrotts. Betroffen ist auch die Apotheke der Rostocker Südstadtklinik.

Apotheken in MV geraten durch Insolvenz des Dienstleister AvP in Existenznot

Medikamente - Apotheken in MV geraten durch Insolvenz des Dienstleister AvP in Existenznot

Medikamente - Apotheken in MV geraten durch Insolvenz des Dienstleister AvP in Existenznot