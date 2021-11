Apotheken und Drogerien in MV gehen Corona-Schnelltests aus: „Wir werden überrannt“

Rostock/Greifswald/Wismar

Die Regale, in denen sich in den vergangenen Monaten die Corona-Schnelltests eher gestapelt haben, sind nun im Großteil der Apotheken und Drogerien leer. Die Nachfrage nach Antigentests ist zum Start der 2G-plus-Regelung in Mecklenburg-Vorpommern enorm. Der Frust ist sowohl bei den Kunden als auch den Verkäufern groß.

„Die Menschen rennen durch die gesamte Stadt, weil sie nirgends Tests finden“, beschreibt Hendrikje Schweizer, Chefin der Rats-Apotheke in Greifswald die chaotische Situation. Auch sie selbst wartet schon seit Wochen auf die nächste Lieferung. „Wir müssen Kunden abweisen. Die sind natürlich frustriert, weil sich auch an den Testzentren lange Schlange bilden.“

Störungen der Lieferketten bei Corona-Schnelltests

Grund für die fehlenden Tests sind Lieferengpässe. Mehrere Apotheken in MV und auch die Drogeriekette dm mit 24 Filialen im Nordosten berichten von gestörten Lieferketten, so dass die Produkte nicht ausreichend verfügbar sind. „So schnell wird es bei uns keine neue Corona-Schnelltests geben“, sagt eine dm-Mitarbeiterin in Rostock am Telefon zu einem Kunden. „Wir wissen nicht, wann wieder Ware kommt.“

Auch Hendrikje Schweizer sagt, dass natürlich nicht viel auf Lager bestellt wurde. „Niemand wusste, wie sich die Situation entwickelt und das nun so schnell so viele Tests gebraucht werden. Das ist eine Katastrophe.“ Michael Eick, Chef der Markt-Apotheke in Wismar, spricht von einem „veranstalteten Chaos“, das die Politik mit der schnellen Einführung von 2G plus verursacht hat.

Zwei Corona-Test-Kartons an einem Tag vergriffen

Angeblich nicht angekommene Bestellungen oder der Zoll hat Eick schon als Ausreden von seinen Lieferanten gehört, warum er wochenlang auf die nächste Testlieferung warten muss – wenn überhaupt noch jemand ans Telefon geht. „Diese Woche kamen zwar wieder zwei Kartons, doch die sind innerhalb eines Tages schon wieder vergriffen.“ Als katastrophal und furchtbar beschreibt er die derzeitige Situation, weil er viele Kunden wegschicken muss. „Wir werden überrannt. Auch Arbeitgeber wollen wegen der 3G-Regelung im Büro Tests über uns ordern, doch so große Mengen, kann ich erst recht nicht anbieten.“

Preise für Corona-Schnelltests explodieren

Hinzu komme, dass der Einkaufspreis der Tests durch die Decke schieße. „Vor vier Wochen habe ich die Tests noch für 1,20 Euro eingekauft, jetzt werden teilweise sogar schon 2,70 Euro verlangt. Unter 3 Euro werden wir sie dann nicht mehr anbieten können“, sagt der Apotheker. Auch Antje Urban von der Rostocker Adler-Apotheke berichtet von stark gestiegenen Preisen. „Wir haben zwar vorausschauend bestellt, aber bis Weihnachten reicht das nicht“, sagt die Apothekerin, die auch zertifizierte Tests anbietet.

Antje Urban, Betreiberin der Adler-Apotheke in Rostock. Quelle: Katrin Zimmer

Etwa 100 Corona-Tests pro Woche werden im Schnitt in der Rostocker Werft-Apotheke verkauft. Doch aktuell fehlt der Nachschub. „Wir haben bei drei verschiedenen Firmen rund 800 Tests bestellt, weil auch schon mehrere Lieferungen komplett abgesagt wurden“, sagt die pharmazeutisch-technische Assistentin Jennifer Perlbach. Zwei Bestellungen stehen aktuell noch aus. Sie hätten immerhin noch das Glück, sich mit einer Partnerapotheke austauschen zu können, um die nächsten Tage zu überbrücken.

Von Ann-Christin Schneider