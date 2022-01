Rostock

Eigentlich, sollte man meinen, haben die Apotheken in der Pandemie genug zu tun. Man denke nur an den gestiegenen Beratungsaufwand. Doch immer mehr Apotheken, vor allem im ländlichen MV, schließen. Einen Grund sehen Experten in der Einführung digitaler Prozesse im Allgemeinen, ein Zukunftsszenario etwa: Der Arzt schickt das elektronische Rezept direkt an eine Online-Apotheke und der Patient bekommt das Medikament später bequem nach Hause geliefert. Der Gang zur Apotheke vor Ort würde wegfallen. Was sagen Leser zu der Entwicklung?

Karsten Braun rechnet vor: „Es gibt circa 18 500 Apotheken in Deutschland, etwa 250 schließen pro Jahr aus unterschiedlichen Gründen.“ Einen sieht Braun hier: „Wir leben im ärmsten Bundesland, viele Menschen sind auf günstige Angebote angewiesen, und es wird in den nächsten Jahren noch viel schlimmer werden für einen großen Teil unserer Bevölkerung.“ Trägt also derjenige eine Mitschuld am Apothekensterben, der per Mausklick bestellt? Ari Elle meint: „Dann bin ich schuldig. Wir müssen alle auf unser Geld gucken. Manche Apotheken hatten ja schon Preise, das hatte nichts mehr mit Normalität zu tun. Und die letzten zwei Jahre wurden wir mehr oder weniger zum Online-Shopping gezwungen. Viele haben dadurch erst mitbekommen, wie günstig die Preise im Internet sind. Tja, mehr braucht man dazu nicht mehr schreiben.“

Produkt bei Online-Apotheke um die Hälfte billiger

Katharina Rina hat die Erfahrung gemacht, dass, wenn sie Beratung möchte das Apothekenpersonal ewig am PC gucke. „Da denke ich dann, dass ich das auch selbst im Beipackzettel raussuchen kann, und das meiste muss ehe bestellt werden und zwei oder drei Euro werden draufgeschlagen. Da schau ich doch, wie ich es schneller und günstiger hinbekomme.“ Auch für Rolf Ho ist es eine finanzielle Geschichte: „Wenn das gleiche Produkt bei der Online-Apotheke um die Hälfte billiger ist, stellt sich die Frage nicht mehr, wo ich kaufe. Vielleicht sollten die niedergelassenen Apotheken ihre Preise mal überdenken. Ich kenne keinen armen Apotheker.“ Sebastian MV stellt die Gegenfrage: „Gibt es beim Online-Shopping persönliche und kompetente Beratung? Soziale Kontakte? Ich persönlich bestelle auch mal online. Aber für mich ist es viel schöner und wichtiger, die Beratung persönlich zu erleben.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Gehe immer brav in meine Stammapotheke“

Stefan Zinkler ist überzeugt, die Kunden, die online bestellen, trifft keine Schuld. „Alle Kunden von Versandapotheken handeln legal und gerade im Sinne des deutschen Gesetzgebers. Sie tragen keine Verantwortung für das Sterben von lokalen Apotheken aus wirtschaftlichen Gründen. Die politische Verantwortung dafür trägt die rot-grüne Bundesregierung unter Schröder, die das Arzneimittelgesetz 2004 entsprechend geändert hat. Damit wurde mehr Konkurrenz zwischen den Apotheken durch Aufnahme des Versandhandels eröffnet.“ Da, so Zinkler, jede Apotheke selbst auch Versandhandel anbieten könne, sei Gleichbehandlung gewährleistet. „Diese Entwicklung war abzusehen und ist gewollt.“ Jana Utzmann versichert indes: „Ich gehe immer brav in meine Stammapotheke, halte nichts von Online-Apotheken.“

Von Juliane Lange