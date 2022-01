Wer seine Schmerztabletten per Mausklick kauft, sollte sich vor Augen führen, dass die Apotheken vor Ort eine wichtige Stütze in der Pandemie waren. Sie haben beraten, getestet und versorgt. Verantwortung für das Apothekensterben trägt am Ende auch der Kunde, kommentiert OZ-Redakteurin Virginie Wolfram.