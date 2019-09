Hohen Niendorf

Morgens um 3.30 Uhr weckte der Vogt die Melker und eine Stunde später dann die Pferdeknechte des Gutes Hohen Niendorf, indem er an deren Schlafstubenfenster pochte und laut rief: „Stah up, is Tied!“, was mit einem kurzen „Jo“ beantwortet werden musste.

Pünktlich um 6 Uhr im Sommer und um 7.30 Uhr im Winter schlu...