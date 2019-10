Arbeiter auf der Peene-Werft haben wieder gut zu tun

Wolgast

Ein Jahr nach dem Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien sind die Bedingungen für die Arbeiter auf der Wolgaster Lürssen-Werft besser als zuvor: Die zunächst wegen des Produktionsabbruchs der Patrouillenboote für Saudi-Arabien verhängte Kurzarbeit sei bereits seit Juni wieder beendet, teilte die Peene-Werft jetzt mit. „Dank einer Verschiebung von Arbeitspaketen innerhalb der Unternehmensgruppe konnte die Kurzarbeit bereits im Juni weitgehend kompensiert werden“, betonte ein Firmensprecher.

Alternative-Aufträge der Marine

Angaben der IG Metall zufolge hat die Werft zusätzliche Reparaturaufträge erhalten. Im April legte sie die erste von fünf Korvetten einer neuen Serie für die Deutsche Marine auf Kiel. In Wolgast werden die sogenannten Hinterschiffe gebaut, andere Teile an den Werft-Standorten in Bremen, Kiel und Hamburg. Zudem baut die Werft an einer Yacht für Polargebiete für einen Auftraggeber in Norwegen.

Bislang sitzt die Peene-Werft zudem auf mehreren bereits fertigen und angefangenen Patrouillenbooten für das Innenministerium in Riad. Ob die insgesamt sechs Schiffe und ein Ausbildungsschiff jemals ihre Auftraggeber erreichen, ist unklar. Das Exportverbot wurde von der Bundesregierung zunächst bis Ende März 2020 verlängert.

Kriegsschiffe zur Menschenrettung?

Die Belegschaft der zur Bremer Lürssen-Gruppe gehörenden Werft, die IG Metall und viele Politiker hoffen auf eine Übernahme der Boote durch die Deutsche Marine, den Zoll oder die Bundespolizei. Bis jetzt wurde noch keine Entscheidung bekannt. Insgesamt umfasste der Auftrag 35 Patrouillenboote. 15 waren im Herbst 2018 bereits ausgeliefert worden.

Die IG Metall fordert nach den Worten ihres Regionalbevollmächtigten Guido Fröschke von den deutschen Behörden, die Boote zu übernehmen und sie zur Menschenrettung im Mittelmeer einzusetzen.

Von OZ/dpa