Arbeitgeber und Gewerkschaften fordern Azubi-Ticket für MV

Rostock

So viel Einigkeit ist selten: Mecklenburg-Vorpommern sollte endlich ein landesweites Azubi-Ticket für Bus und Bahn auflegen. Dies fordern diverse Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften gemeinsam. Ein Appell an die Politik, endlich berufliche und akademische Bildung und die duale Ausbildung gleichzusetzen. Bereits in kommenden Jahren sollte es ein Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr geben, zum Beispiel für 365 Euro im Jahr, also einen Euro am Tag.

Azubi-Ticket als Beitrag zur Sicherung von Fachkräften

Der Landtag will am Mittwoch den Doppelhaushalt für 2020 und 2021 beschließen. Einen Tag zuvor haben die neuen Bündnispartner einen Appell an die Politik versandt. Im Haushalt sollte auch eine „Leerposition“ für das Azubi-Ticket auftauchen, später mit Inhalt und Geld gefüllt werden. Unterzeichner sind unter anderem Peter Günther, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern MV, der Neubrandenburger IHK-Präsident Wolfgang Blank für die drei Industrie- und Handelskammern, Ingo Schlüter für den DGB Nord sowie Thomas Lambusch, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände MV – geballte Kraft von Arbeitgebern und Gewerkschaften.

„Die Unterstützung der Mobilität von Auszubildenden ist ein entscheidender Punkt zur Sicherung des Fachkräfte-Nachwuchses“, heißt es im Schreiben, das der OZ vorliegt. Dies sei besonders wichtig im ländlich geprägten MV. In Hessen oder Berlin/ Brandenburg würden solche Tickets bereits bezuschusst. Enthalten ist auch eine Zusage: Man rechne fest damit, dass – wenn das Land Geld für das Azubi-Ticket ausgibt – sich auch Unternehmen an den Kosten für die Beförderung von Azubis beteiligen. Positiver Nebeneffekt wäre ein Beitrag für den Klimaschutz durch verstärkte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Appell: Jetzt handeln und nicht weitere Jahre vergeuden

Arbeitgeber und Gewerkschafter haben in der Vergangenheit Gespräche mit den Fraktionen von SPD und CDU sowie Ministern der Landesregierung zum Thema geführt. Die grundsätzliche Bereitschaft für ein Azubi-Ticket liege vor, allerdings sei im Haushalt nichts eingeplant. „Wir verlieren mindestens zwei wertvolle Jahre, wenn das Azubi-Ticket dadurch auf die lange Bank geschoben wird“, heißt es im Appell.

Von Frank Pubantz