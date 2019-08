Rostock

Grippe, Rückenschmerzen, Depressionen, auch übermäßiger Alkoholkonsum: In Mecklenburg-Vorpommern häufen sich die Krankschreibungen. Das geht aus Studien mehrerer Krankenkassen hervor. Nach einer aktuellen Mitteilung der DAK hat der Krankenstand im Nordosten ein neues Rekordhoch erreicht. Erwerbstätige fehlten demnach 19 Tage im vergangenen Jahr wegen Krankheit am Arbeitsplatz.

Auch andere Krankenkassen melden bundesweite Negativrekorde: Bei der AOK Nordost waren die Versicherten in MV früheren Meldungen zufolge sogar 22 Tage, bei der Techniker Krankenkasse (TK) mehr als 20 Tage krankgeschrieben. Das sind die meisten Ausfalltage im Vergleich aller Bundesländer. Und diese Zahlen seien in den vergangenen Jahren stetig angestiegen, erklärt TK-Sprecher Kevin Nowotka. Zum Vergleich: Im Jahr 2004 fehlten TK-Versicherte in MV im Schnitt nur an 13,4 Tagen.

Krankenstand : Kreisverwaltung muss Sprechzeiten einschränken

Die Auswirkungen sind erheblich. So ist der Krankenstand beispielsweise in der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen derzeit so hoch, dass der Service eingeschränkt werden musste. Sprechenzeiten wurden verkürzt, in der Zulassungsstelle könne es längere Wartezeiten geben. Besserung sei nicht vor Mitte August in Sicht, teilt die Verwaltung mit.

Pflegebranche an der Belastungsgrenze

Die Folgen des hohen Krankenstands spürt auch die Pflegebranche im Nordosten. Hier waren die Versicherten der TK im Schnitt sogar knapp 25 Tage krankgeschrieben. „Die Pflege ist an der Belastungsgrenze“, betont Nowotka. Als Gründe werden im TK-Gesundheitsreport 2019 Schichtdienste, hohe körperliche Anforderungen, Zeitdruck und zu wenig Personal genannt. Man müsse dringend Lösungen finden, um die Situation zu entschärfen, so Nowotka.

MV ist Spitzenreiter bei Ausfalltagen Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern sind bundesweit am häufigsten krankgeschrieben. Laut einer aktuellen Studie der Techniker Krankenkasse (97 000 Versicherte in MV) entfielen auf eine Erwerbsperson in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb des Jahres 2018 durchschnittlich 20,1 gemeldete Krankheitsfehltage. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg waren Beschäftigte in dem Zeitraum durchschnittlich 12,7 Tage krankgeschrieben. Die meisten Krankheitsfälle waren Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen oder Bandscheibenvorfälle. Etwa jeder fünfte Ausfalltag betraf laut der DAK (71 000 Versichert in MV) eine solche Erkrankung. Nur 45 Prozent aller Arbeitnehmer in MV waren demnach im vergangenen Jahr gar nicht krank.

Zudem habe ein gestiegenes Suchtrisiko „gravierende Folgen für die Arbeitswelt“, heißt es in einer aktuellen Studie der DAK. Betroffene Arbeitnehmer fehlten demnach „fast doppelt so häufig am Arbeitsplatz“, seien im Job unkonzentrierter oder kämen zu spät. Suchtproblem Nummer eins sei der Alkoholkonsum. Laut der DAK-Studie betreffe das in MV mehr als 68 000 Arbeitnehmer – also zehn Prozent aller Beschäftigten im Land.

DGB : Termindruck und Stress machen krank

Der Gewerkschaftsbund DGB Nord führt einen wachsenden Teil der Krankmeldungen auf ständig steigende Arbeitsbelastungen zurück. „Die gute Konjunktur und fehlende Fachkräfte sorgen dafür, dass Überstunden immer häufiger zum Normalfall werden“, betont der stellvertretende DGB-Nord-Vorsitzende Ingo Schlüter. „Doch Termindruck und Stress machen auf Dauer krank.“ Auch gingen viele Beschäftigte trotz Krankheit zur Arbeit, wenn der Arbeitsdruck hoch sei.

Mit Sorge beobachte der DGB die Zunahme von Fehltagen aufgrund psychischer Erkrankungen. Schlüter: „Wer unter Depressionen oder Alkoholsucht leidet, fällt oft gleich für mehrere Wochen aus.“ Um solche Krankheiten zu erkennen, sei „ein offenes und kollegiales Miteinander unverzichtbar“, das nicht dem Arbeitsdruck geopfert werden dürfe.

Arbeitgeber wollen Gesundheit der Beschäftigten fördern

Die Arbeitgeber steuern nach Angaben des Unternehmerverbands MV (VUMV) gegen den hohen Krankenstand an. In Zeiten hoher betrieblicher Auslastung und gleichzeitigem Arbeitskräftemangel seien die Arbeitgeber darauf bedacht, „durch eigene Angebote zur Gesundheitsförderung den Krankenstand gering zu halten“, teilt der VUMV mit. So würden mittlerweile viele Unternehmen zunehmend Grippeimpfungen für die Beschäftigten anbieten.

Auch bieten einige größere Unternehmen Sportkurse für die Beschäftigten an. Bei der Bäckerei Junge können Mitarbeiter beispielsweise „im Fitnessstudio vor Ort vergünstigt Mitglied werden“, erklärt Junge-Sprecher Gerd Hofrichter. Zudem würden Beschäftigte „mit Sonderzuwendungen belohnt, wenn sie auf sich achten, sich fit halten und gesund bleiben und ernähren“, zählt Hofrichter auf. Einen Kooperationsvertrag mit einem Fitnessstudio haben auch die MV Werften geschlossen. Mitarbeiter erhalten „bei Mitgliedschaft einen Rabatt“, sagt MV-Werften-Sprecher Stefan Sprunk.

Sportangebote und höhenverstellbare Schreibtische

Darüber hinaus organisieren die MV Werften firmeninterne Sportveranstaltungen, etwa Fußballturniere, Drachenboot und Firmenlauf. Sehr beliebt sei ein werfteigenes Volleyball-Turnier, an dem 20 Mannschaften teilnehmen. Beim Arbeitsschutz seien „höchste Sicherheitsstandards Pflicht und übliche Praxis“, betont Sprunk. Dazu gehörten unter anderem Schulungen und neueste Schutzausrüstungen. Entsprechende Gesundheitstage würden an allen drei Werftstandorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund „sehr gut angenommen“.

In den vergangenen Jahren haben die MV Werften in neue Büroausstattungen investiert, etwa mit höhenverstellbaren Schreibtischen. Auch in den Junge-Büros „befinden sich fast ausnahmslos höhenverstellbare Arbeitstische, um ein gesundes, abwechselndes Sitzen und Stehen zu ermöglichen“, sagt Junge-Sprecher Hofrichter. Zudem gebe es ergonomische Sitz- und Stehunterlagen. Und bei einem jährlichen Gesundheitstag würden Ernährungstipps und Kurse zur Raucherentwöhnung angeboten.

„Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie die bestmögliche Prävention hat für AIDA Cruises oberste Priorität“, sagt Sprecherin Kathrin Heitmann. AIDA unterstütze die Mitarbeiter „mit gezielten Angeboten, um Beruf, Familie und Freizeit im Gleichgewicht zu halten“. Es gebe jährliche Gesundheitstage, betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Grippeschutzimpfungen. Für Sport, Wellness und Gesundheitsangebote würden die Mitarbeiter Sonderkonditionen erhalten.

Axel Meyer