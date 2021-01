Arbeitslosenquote in MV steigt auf 8,6 Prozent

Schwerin

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Mecklenburg-Vorpommern von Dezember auf Januar um 5600 auf 70 800 gestiegen. Die Erwerbslosenquote liegt bei 8,6 Prozent nach 7,9 Prozent im Vormonat, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Kiel bekanntgab. Im Vergleich zum Januar 2020 liege die Zahl der Erwerbslosen jetzt um 7300 höher.

Das sei zwar deutlich höher, doch sei der jahreszeitlich übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat Dezember prozentual geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Dies zeige, dass der Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern dem aktuellen Lockdown trotze, erklärte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann. Stichtag der aktuellen Datenerhebung war der 13. Januar.

Von RND/dpa