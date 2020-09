Hagenow

Sozialstaatssekretär Nikolaus Voss hat das Engagement des Arbeitslosenverbandes Mecklenburg-Vorpommern insbesondere für Langzeitarbeitslose gewürdigt. Der Verband sei eine entschlossene und wichtige Vertretung für Menschen, die oft am Rande der Gesellschaft stünden, sagte Voss laut Mitteilung am Samstag auf einer Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des Verbandes in Hagenow. Der Verband wurde am 6. Oktober 1990 von Aktivisten und Aktivistinnen von Arbeitsloseninitiativen aus den drei Nordbezirken gegründet.

Der Staatssekretär erinnerte daran, dass die Transformation der sozialistischen Planwirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft ab 1990 mit dem Verlust einer Vielzahl von Arbeitsplätzen einherging. Gemeinsam mit anderen Akteuren habe auch der Arbeitslosenverband seinen Anteil am Gelingen der sozialpolitischen Neugestaltung gehabt.

„Das hat in Mecklenburg-Vorpommern wesentlich zur Milderung sozialer Härten im Zuge des wirtschaftlichen Umbruchs beigetragen“, sagte Voss. So entwickelte die Landesregierung mit Unterstützung durch den Arbeitslosenverband den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor sowie Integrations- und Kleinprojekte für soziale Zwecke und das Budget für Mikrodarlehen.

