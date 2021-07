Arbeitslosigkeit in MV gesunken: Tourismus sorgt für gute Zahlen

Schwerin

Der Urlauberzustrom in der Ferienzeit hat den Arbeitsmarkt im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern weiter belebt. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Donnerstag mitteilte, sank die Zahl der Arbeitslosen im Juli um 1400 auf 60.200.

Damit fiel der Rückgang zum Vormonat aber deutlich geringer aus als im Juni. Im Vergleich zum Juli 2020 waren im Nordosten 5600 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank binnen eines Monats von 7,5 auf 7,3 Prozent.

Zahl der offenen Stellen hat zugenommen

Wie die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann, erklärte, zeigt sich die positive Entwicklung auch an der Zahl der gemeldeten offenen Stellen. „Die Personalnachfrage der Betriebe hat nochmals zugenommen“, sagte sie.

Zugleich betonte sie aber, dass die Spuren der Corona-Pandemie am Arbeitsmarkt noch immer sichtbar seien. Das Vorkrisenniveau sei noch nicht wieder erreicht. Stichtag für die Erhebung der aktuellen Zahlen war der 13. Juli.

Von RND/dpa