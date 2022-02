Greifswald

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Vorpommern-Greifswald ist im vergangenen Monat gestiegen. Insgesamt waren im Januar knapp über 10 000 Menschen im Kreis arbeitslos gewesen, was einer Quote von 8,9 Prozent entspricht. Das sind etwas weniger als 1000 Menschen weniger als noch im Dezember.

„Trotz der Unsicherheiten erweist sich der Arbeitsmarkt weiterhin als sehr robust“, so Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald. Er halte den leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen für saisonbedingt. Denn ungeachtet der Pandemie hat sich der Arbeitsmarkt im Jahresvergleich positiv entwickelt. Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote liegt mit aktuell 8,9 Prozent sogar 0,4 Prozentpunkte niedriger als noch im Januar 2020 – vor der Pandemie.

In den einzelnen Regionen des Kreises stellt sich die Arbeitslosigkeit unterschiedlich dar. In der Stadt Greifswald finden sich prozentual am wenigsten Arbeitslose. Die Arbeitsagentur meldet hier eine Quote von 6,5 Prozent. Am höchsten ist dieser Wert in Pasewalk mit 12,9 Prozent. In Wolgast liegt die Arbeitslosenquote bei 8,3 Prozent.

Über 2000 Angestellte in Kurzarbeit

Trotzdem sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter auf dem Arbeitsmarkt spürbar. 194 Unternehmen im Kreis haben mit Stand Ende Januar Kurzarbeit angemeldet. Betroffen von der Maßnahme sind 2307 Angestellte. „Seit Dezember zeigen insbesondere Betriebe aus dem Gastgewerbe vermehrt Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur Greifswald an“, so Wegner. Zudem gibt es nach wie vor Betriebe, die über einen längeren Zeitraum hinweg Kurzarbeit angemeldet haben.

Da der Abrechnungszeitraum für die Unternehmen, welche Kurzarbeit angemeldet haben, jedoch drei Monate beträgt, wird sich erst im März zeigen, wie viele Unternehmen von der staatlichen Hilfe gebrauch machen. Im Spitzenmonat April 2020 befanden sich 12.573 Beschäftigte in Kurzarbeit. Die Kurzarbeiterquote erreichte damals mit 15,4 Prozent ihren bisherigen Höchststand.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dem Kreis fehlende Auszubildende

Nach wie vor schwierig ist für hiesige Unternehmen die Suche nach neuen Auszubildenden. Trotz der pandemischen Lage meldeten die Unternehmen aus der Region im vergangenen Ausbildungsjahr 1766 Ausbildungsstellen in rund 150 verschiedenen Ausbildungsberufen. Bei weitem nicht alle wurden jedoch auch besetzt. Auch in diesem Jahr rechnet Wegner mit einem vergleichbar hohen Preisniveau.

Von Philipp Schulz