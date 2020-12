Rostock

Verkehrte Welt: Während die Arbeitslosigkeit bundesweit im November trotz Corona-Lockdown leicht zurückging, verloren in MV mehr Menschen ihren Job. Die Bundesagentur für Arbeit meldet 650 mehr Arbeitslose als im Oktober. Im Vergleich zum Vorjahresnovember fällt die Entwicklung deutlich drastischer aus: 62 000 Personen waren am Erhebungsstichtag, dem 11. November, erwerbslos, 6900 mehr als ein Jahr davor. Die Arbeitslosenquote in MV beträgt 7,5 Prozent.

Richtig eingeschlagen ist die Krise noch nicht. „Der zweite Teil-Lockdown wird bisher nur in den deutlich gestiegenen Anzeigen zur Kurzarbeit sichtbar“, sagt Margit Haupt-Koopmann, Nord-Chefin der Arbeitsagentur. 2200 Unternehmen zeigten erstmals Kurzarbeit an. Seit Beginn der Pandemie betrifft das mehr als jeden dritten Beschäftigten in MV (36 Prozent). Steigende Arbeitslosigkeit zum Jahresende sei in MV wegen des Saisonendes im Tourismus „saisonal typisch“.

Kurzarbeit steigt weiter: Margit Haupt-Koopmann,Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Allerdings rechnen längst nicht alle Betriebe, die Kurzarbeit angezeigt haben, diese dann später tatsächlich ab. Aktuelle Zahlen dazu gibt es für den Sommermonat August: Damals waren MV-weit 28 300 Arbeitnehmer in 4200 Unternehmen tatsächlich in Kurzarbeit.

Firmen stellen weniger ein

Die Unternehmen in MV drosseln ihre Personalnachfrage. Seit Jahresbeginn zeigten sie insgesamt 37 000 offene Stellen an, 11 000 weniger als im Vorjahreszeitraum. „Speziell die Zeitarbeitsbranche hat deutlich weniger offene Stellen gemeldet“, sagt Haupt-Koopmann.

Der Arbeitgeberverband Nordmetall verlangt Entlastungen von der Politik, damit die Wirtschaft nach Corona wieder durchstarten und Arbeitsplätze schaffen und erhalten kann. Verbandschef Nico Fickinger fordert einen Verzicht der geplanten Beschränkung bei Werkverträge und Zeitarbeit sowie beim vorgesehenen Lieferkettengesetz. „Absolut kontraproduktiv wären höhere Steuern, vermehrte Bürokratie oder zusätzliche tarifliche Belastungen“, so Fickinger.

Linke fordert mehr Weiterbildung

Nach Ansicht von Hennig Foerster, Arbeitsmarktexperte der Linken im Landtag, „verdecken Insolvenzverschiebungen und Kurzarbeit das tatsächliche Ausmaß der Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt“. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen in den Jobcenter steige bereits. Bund und Länder müssten deshalb ihre Etats für Qualifizierung und Weiterbildung aufstocken.

Rügen und Darß am stärksten betroffen

„Wie sich die Situation in den nächsten Monaten entwickeln wird, kann noch nicht abgeschätzt werden“, sagt Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur Stralsund. Das Hotels und Pension nach den Herbstferien Personal abbauen, geschehe auch in normalen Jahren. Der Handel baute ebenfalls viele Stellen ab. In den Tourismushochburgen Fischland-Darß-Zingst und Rügen stiegen die Arbeitslosenzahlen besonders stark – im Landkreis Vorpommern-Rügen um 6,3 Prozent im Vergleich zum Oktober.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat mit 9,2 Prozent landesweit die zweithöchste Arbeitslosenquote in MV, einen Platz hinter Schwerin (9,2 %). Die weiteren Arbeitslosenquoten im Land: Rostock 7,5 %; Landkreis Rostock 5,5 %; Nordwestmecklenburg 6,3 %; Vorpommern-Greifswald 8,5 %, Ludwigslust-Parchim 6,0 %. Bundesweit ging die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat leicht zurück, gegenüber dem November 2019 stieg sie aber um eine halbe Million.

Von Gerald Kleine Wördemann