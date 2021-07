Sassnitz

Nach der Einigung im Streit um die Ostseepipeline Nord Stream 2 sollen die Bauarbeiten zügig zu Ende geführt werden. Der erste Strang wird für die Inbetriebnahme vorbereitet. Die Verlegearbeiten am zweiten Strang, in dem noch eine Lücke von etwa 50 Kilometern klafft, will Nord Stream 2 bis Ende August beenden. Das erste Gas könnte im Herbst fließen. Was ist in MV wieder möglich, nachdem die Sanktionsdrohungen der USA wegfallen und ein Konfliktfeld ausgeräumt ist? Was bleibt in MV nach der Inbetriebnahme hängen? Die OZ hat nachgefragt.

Kommentar: Nord Stream 2 wird fertig – nur einer profitiert

Sassnitzer Bürgermeister spürt Entspannung mit USA

SASSNITZ: Bürgermeister Frank Kracht (parteilos) war vom Auswärtigen Amt geraten worden, nicht in die USA zu reisen. Eine Reise habe er in diesem Jahr nicht vor, sagt er. Aber Kracht hat Vertreter der Städtepartnergemeinde Port Washington im US-Bundesstaat Wisconsin für das kommende Jahr nach Sassnitz zu einem Treffen mit Vertretern der anderen fünf Partnergemeinden eingeladen. „Mit Präsident Joe Biden ist wieder Menschlichkeit in den politischen Beziehungen eingekehrt, von daher ist es für uns wieder einfacher geworden, Richtung Amerika zu gucken.“ Zur Einigung im Nord-Stream-Streit sagt Kracht: „Die politischen Parteien sind jetzt zum Normalgeschäft zurückgekehrt. Diesen Normalzustand haben wir immer befürwortet.“ Nord Stream 2 sei ein wirtschaftliches und rechtsstaatlich genehmigtes Projekt.

Lubmin rechnet mit höheren Steuereinnahmen

LUBMIN: Im Gegensatz zu Sassnitz war Lubmin als Anlandeort des Gases nicht von Sanktionen bedroht. Dennoch herrscht auch dort Erleichterung. „Der Streit hat zu einer Verunsicherung in der Gemeinde und unter Investoren geführt. Durch die Einigung ist der Druck jetzt weg“, sagt Bürgermeister Axel Vogt (parteilos). Die Gemeinde rechnet mit einer Inbetriebnahme der Pipeline im Herbst und dann mit zusätzlichen Steuereinnahmen. Allein durch die Gasstationen von Nord Stream 1 und Gascade fließen pro Jahr 1,5 bis 2 Millionen Euro Gewerbesteuern in die Gemeindekasse, sagt Vogt. „Dieser Betrag dürfte sich jetzt verdoppeln.“ Lubmins gesamte Gewerbesteuereinnahmen lagen zuletzt bei etwa sechs Millionen Euro. Die Beilegung des Streits gebe jetzt auch Investoren Sicherheit, die schon seit längerem nach Lubmin schauen. Um welche Projekte es sich handelt, wollte Vogt noch nicht sagen.

Der Big Deal im Nord-Stream-Streit Im jahrelangen Streit um die Ostseepipeline haben sich die USA und Deutschland auf einen Kompromiss geeinigt, der die Fertigstellung der Pipeline ohne neue US-Sanktionen erlaubt. Deutschland setzt sich dafür ein, dass Russland das Gastransitabkommen mit der Ukraine bis 2034 verlängert. Sollte Russland versuchen, „Energie als Waffe“ zu benutzen, will Deutschland handeln und in der EU auf Sanktionen drängen. Zudem verspricht Berlin der Ukraine Finanzhilfen in Höhe von 245 Millionen US-Dollar (208 Millionen Euro) für Investitionen in erneuerbare Energien, um unabhängiger von Russland zu werden. In Ländern wie der Ukraine und Polen stößt die Einigung allerdings auf Kritik.

Erleichterung in Häfen

HÄFEN: In einem Brief hatten drei US-Senatoren dem Hafen Sassnitz im Sommer 2020 mit schweren Sanktionen gedroht. Demnach sollte Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Aktionären der Fährhafen Sassnitz GmbH die Einreise in die USA verweigert und jegliches Eigentum, das sie in den USA haben, eingefroren werden. Die dann im Dezember beschlossenen Sanktionsgesetze nahmen öffentlich-rechtliche Einrichtungen allerdings davon aus. Nach Einschätzung des Energieministeriums galt das auch für die Häfen. Dennoch: Die Drohungen hätten für erhebliche Sorgen gesorgt, sagt Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Bei den Mitarbeitern insbesondere in Sassnitz dürfte große Erleichterung herrschen, dass sie wieder wie gewohnt ihren Geschäften nachgehen können, ohne Angst vor Sanktionen, so Pegel.

Fünf Arbeitsplätze in Anlandestation

ARBEITSPLÄTZE: Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt durch die Pipeline-Inbetriebnahme sind bescheiden. Nord Stream 2 spricht von fünf Dauerarbeitsplätzen, die in der Anlandestation und Gasempfangstation entstehen. Indirekt würden Arbeitsplätze im Wachschutz, im Garten- und Landschaftsbau sowie bei speziellen Service- und Wartungsunternehmen für Erdgasanlagen durch dauerhafte Aufträge und in der chemischen Industrie durch die Gaslieferungen gesichert.

Genau hier setzt die Kritik der Grünen an. „Die Zahlen sind so gering, dass sie kaum ins Gewicht fallen“, sagt die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Claudia Müller. Mehr noch: Die Verstetigung des Imports von fossilem Erdgas werde den Ausbau von Arbeitsplätzen im Bereich der erneuerbaren Energien sogar behindern, so Müller.

Das Energieministerium hofft auf Synergien durch den Pipelinebau. Die Arbeiten für Nord Stream hätten den Bekanntheitsgrad der Häfen und dort ansässiger Unternehmen deutlich erhöht. Das könne für weitere Aufträge sorgen.

Fließt bald Wasserstoff durch die Pipeline?

WASSERSTOFF: Durch die Nord Stream 2 kann auch Wasserstoff geleitet werden, der als grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, wie Wind, Sonne oder Wasserkraft, erzeugt wird. Nord-Stream-2-Vorstand Matthias Warnig sagt, Ziel sei es, dass Nord Stream 2 in zehn Jahren für den Transport von Wasserstoff bereit ist. Vielversprechende Voruntersuchungen seien bereits erfolgt. „Die Leitung kann dies technisch leisten“, ist auch Energieminister Pegel überzeugt. „Es spricht vieles dafür, dass Deutschland seine Wasserstoffbedarfe nicht allein aus heimischen Quellen wird decken können, so dass mittel- und langfristig neben eigener Produktion in Deutschland auch erhebliche Importe benötigt werden.“

Die Grünen sind skeptisch. Russland werde – wenn überhaupt – keinen grünen, sondern eher grauen oder gelben, also aus fossilen Quellen und Atomkraft erzeugten Wasserstoff durch die Leitung schicken. „Das ist nicht das, was wir wollen“, sagt Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Grüne). Zudem könne Wasserstoff bislang nur zu einem hohen Prozentsatz beigemischt werden. Um reinen Wasserstoff zu transportieren, müssten die Leitungen nochmals angefasst werden.

STEUEREINNAHMEN: Mit dem Gas fließen auch Steuereinnahmen durch die Pipeline. Die Gewinnsteuer durch Gaseinfuhr und -vertrieb geht größtenteils an den Bund. Dazu kommen Gewerbesteuer-Einnahmen. Neben Lubmin (siehe oben) profitieren auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald und das Land von den Gewerbesteuereinnahmen. Mit Verweis auf das Steuergeheimnis macht das Land keine Angaben zur Höhe. Auch Nord Stream 2 hält sich bedeckt.

Hotels und Gastronomen profitieren

WEITERE WERTSCHÖPFUNG: Nord Stream 2 hat als Ausgleich für den Bau der Pipeline Umweltmaßnahmen im Umfang von mehr als 40 Millionen Euro finanziert. So wurden u. a. Kläranlagen in Stralsund, Greifswald, Bergen und Göhren aufgerüstet, um den Nährstoffeintrag zu reduzieren. Hotels und Gastronomen profitierten zeitlich begrenzt in der Bauphase durch die Unterbringung von Arbeitskräften vom Projekt.

Von Martina Rathke