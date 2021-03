Arbeitsunfall in Krummendorf - Drama mit zwei Toten in Rostock: Das ist der Ort, an dem das Unglück geschah

Was für eine Tragödie: Im Rostocker Stadtteil Krummendorf stirbt Dienstagfrüh ein Mann (67), als er an seinem Traktor schraubt und das Gefährt auf ihn fällt. Auch ein Freund (74), der das Unfallopfer mit dessen Ehefrau noch retten wollte, ist nun tot. Die OZ forschte vor Ort, wie es zu dem Unglück kommen konnte.