Arbeitszimmer im Carport: So lebt Ex-DDR-Regierungschef Egon Krenz heute

36 Quadratmeter Grundfläche, ein kleines Arbeitszimmer draußen im früheren Carport – was einst als Datsche gedacht war, ist für Egon Krenz zum dauerhaften Wohnsitz geworden. Hier hinterm Deich in Dierhagen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) blickt er in die Welt, empfängt Journalisten, dokumentiert das politische Geschehen, zumindest das, was für sein Weltbild von Relevanz ist.

Und er veröffentlicht ein Buch nach dem anderen. Zuletzt „Wir und die Russen“. Darin widmet er sich den Beziehungen zwischen Moskau und Berlin im Herbst ’89. Das Buch verkauft sich gut, schafft den Sprung in die Bestsellerliste von Spiegel Online. Krenz ist trotzdem nicht zufrieden: „Leider werden meine Bücher nicht an der Kasse aufgestellt.“

Von seinem Arbeitszimmer im ausgebauten Carport aus kann der frühere Chef des Staatsrates der DDR sofort sehen, wer sein Grundstück betritt. Häufigster Gast am Tag: der Postbote. „Die Menschen schicken mir Bücher, damit ich sie signiere“, erklärt Krenz. „Am Wochenende hätten wir uns hier gar nicht zum Interview treffen können. Dann klingeln ständig Menschen bei mir, die ein Selfie machen oder ein Buch signieren lassen wollen.“

Überstunden aus DDR-Zeiten

Früher hat Krenz gut 16 Millionen DDR-Bürger regiert, heute guckt er aus dem Fenster seines Arbeitszimmers und kämpft dafür, dass die DDR differenziert betrachtet wird. Wohl um seiner eigenen Darstellung so zugleich mehr Gewicht zu verleihen. „Noch vor 10 Jahren hätte sich ein Interview mit mir vor allem durch Häme ausgezeichnet. Das ist inzwischen aber vorbei“, sagt der 82-Jährige. Man begegne ihm wieder mit Respekt.

Ansonsten ist der Mann viel unterwegs – zu Lesungen oder bis nach China. Seine Veranstaltungen sind stets bis auf den letzten Platz besetzt. „Manchmal signiere ich hinterher über eine Stunde lang Bücher.“ Krenz gibt sich lebensfroh, Verbitterung spürt man bei ihm kaum.

Egon Krenz ist in Ribnitz-Damgarten aufgewachsen. Das kleine Häuschen hatte seine inzwischen verstorbene Frau nach der Wende gekauft, während ihr Mann vor Gericht stand. Die Familie verlor ihr Berliner Haus nach der Wende und irgendwo mussten sie ja hin. Also zurück in die Heimat. Während der Prozesspausen rümpelt Krenz das damals heruntergekommene Ferienhaus wieder auf. „Menschen, die gefragt haben, was ich hier mache, habe ich gesagt, dass ich Überstunden aus DDR-Zeiten abbummle.“

