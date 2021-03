Rostock

Droht im Nordosten der Pflegenotstand? Die Kosten für stationäre Pflegeplätze steigen weiter. Nach einem Hilferuf im Vorjahr schlug Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, Eigenanteile für Pflege zu deckeln. Allerdings hilft dies vielen Frauen und Männern wenig, da in Pflegeheimen auch andere Kosten steigen.

Auch Zuschüsse für Tagespflege sollen künftig gekürzt werden. MV-Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) unternimmt dagegen nun einen Vorstoß im Bundesrat.

Rostocker im Heim: Einkaufen muss meine Enkelin für mich

Arno Helmstädt (93) ist verzweifelt. 2065,12 Euro pro Monat muss der Senior für seine Unterkunft in einem Rostocker Pflegeheim aus eigener Tasche bezahlen. „Eine Summe, die ich nicht begreife. Innerhalb von neun Jahren hat sie sich fast verdoppelt.“ Fast seine ganze Rente gehe für den Heimplatz drauf. Zum Leben braucht er jetzt seine Enkelin. „Die kauft für mich immer etwas ein“, sagt Helmstädt. Dinge des täglichen Bedarfs.

Kommentar zum Thema: Hohe Pflegekosten in MV: Alte Menschen haben Aufmerksamkeit verdient

Menschen wie Arno Helmstädt sollten finanziell entlastet werden, tönte es im Vorjahr aus der Politik. Weil bundesweit die Eigenanteile für stationäre Pflege durch die Decke gingen – in Grevesmühlen ging es um bis zu 2400 Euro pro Monat –, kündigte Bundesminister Jens Spahn (CDU) eine Novelle der Pflegefinanzierung an. Doch die Enttäuschung ist groß. Bei 700 Euro je Monat soll laut Spahn der Deckel liegen – bezogen allerdings nur auf Pflege-Leistungen. Problem: Viele Frauen und Männer zahlen zwar hohe Eigenanteile in MV.

Der Durchschnitt ist laut Verband der Ersatzkassen von 2020 zu 2021 noch einmal um rund 100 Euro gestiegen – auf 1662 Euro. Allerdings setzt sich diese Summe auch aus Kosten für Investitionen, Unterkunft und Verpflegung zusammen, für die kein Limit gilt.

Bundesminister Spahn will Leistungen der Tagespflege halbieren

Für Arno Helmstädt bedeutet das: Nach Spahns Plan müsste der Rostocker weiterhin mehr als 2000 Euro für seinen Heimplatz bezahlen. Denn der Pflegeanteil liegt unter 700 Euro. MV-Schnitt: rund 600 Euro. Besserung „werde ich wohl nicht mehr erleben“, sagt der Mann, der 50 Jahre im Schiffbau arbeitete. Noch heute zahle er Beitrag als Mitglied der IG Metall. „Seit 1946“, sagt er stolz.

Zweites Streitthema: Angebote der Tagespflege sollen runtergefahren werden. Betroffen sind Menschen, wie beispielsweise Ursula Nitz. Die 85-Jährige lebt in einem Dorf südlich Rostocks und besucht eine Tagespflege. Ihre Kinder müssen tagsüber arbeiten. In der Tagespflege trifft sie andere ältere Menschen, bezahlt über Sachleistungsbezüge von den Pflegekassen. An solche Leistungen will Minister Spahn die Axt anlegen. Das Budget für die Tagespflege soll ab Juli 2022 halbiert werden, um solche Versorgungsformen „nicht unangemessen zu privilegieren“, heißt es in einem Eckpunktepapier des Ministers.

Dagegen läuft MV-Sozialministerin Stefanie Drese Sturm. Am Freitag bringt sie einen Antrag in den Bundesrat ein. Tenor: Es sollte eine „länderspezifische Festlegung“ zur Begrenzung der Eigenanteile bei Pflegekosten gefunden werden. Es brauche „eine adäquate Gesamtlösung“. Dazu sollten die Bundesländer „intensiv“ in die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung eingebunden werden. Signal: Spahn solle sich hüten, dies allein zu tun.

Drese: Werde Kürzung bei Tagespflege nicht zustimmen

Besorgt sei sie auch wegen der Tagespflege, so Drese. Von den mehr als 30 000 Pflegebedürftigen in MV seien etwa 6200 darauf angewiesen. „Eine Kürzung der Zuschüsse kann und werde ich nicht mittragen“, so die Ministerin. Denn viele ältere Menschen klammerten sich daran, weiter im eigenen Zuhause leben zu können, aber dennoch gepflegt zu werden.

Einen Ansturm auf die (teuren) Pflegeheime fürchten auch die Träger, wenn die Tagespflege gekürzt wird. „Bislang galt stets der Grundsatz: ambulant vor stationär“, sagt Bernd Tünker, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo) MV. Er fürchte durch Einbußen bei der Tagespflege „eine Verschiebung hin zur vollstationären Pflege“.

Ähnlich argumentiert Jörg Leibinger, zuständig für Wohlfahrts- und Sozialarbeit beim Deutschen Roten Kreuz in MV. „Eine solche Leistungsbeschränkung wäre ein Rückschritt in der gesetzlichen Pflegeversicherung, der eigentlich bereits korrigiert war.“ Viele ältere Menschen könnten jetzt länger in den eigenen vier Wänden leben. Henrike Regenstein, Diakonisches Werk MV, warnt vor einer „finanziellen Mehrbelastung der älteren Menschen“.

Pflegeheim-Betreiber für Novelle der Pflegeversicherung

Eine Deckelung der Eigenanteile bei stationären Pflegekosten fordern auch die Träger. Es sei Zeit, „die Pflegeversicherung grundlegend anzupassen und zukunftssicher zu gestalten“, so Leibinger. Die Awo fordere seit langem einen „gesetzlich definierten Höchstbetrag für die Eigenanteile“, so Tünker. Die steigenden Kosten müssten über die Pflegeversicherung getragen werden. Das würde höhere Beiträge für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bringen.

Arno Helmstädt blickt besorgt in die Zukunft. Wie lange kann er sich den Heimplatz leisten? „Wenn ich in die Sozialhilfe abrutsche, wäre das für mich der Totschlag“, sagt er traurig. Gut 7500 Menschen, die in MV in einem Pflegeheim leben, erhalten Sozialhilfe. 38 Prozent. Tendenz steigend.

