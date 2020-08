Die Eigenanteile für Pflegebedürftige in Mecklenburg-Vorpommern sind von 1159 Euro (2018) auf 1564 Euro (2019) gestiegen, während der Anteil der Krankenkassen gleich geblieben ist. Die Politik will die Krankenkassen stärker in die Pflicht nehmen, die wiederum fordern mehr Geld vom Land.