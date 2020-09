Armutsfalle Altersheim: OZ-Leser empfinden hohe Kosten als Ungerechtigkeit

Rostock

Die Nachricht, dass der Eigenanteil für die Unterbringung in einem Pflegeheim sich – je Platz – binnen zwei Jahren um rund 430 auf 1606 Euro drastisch erhöht, hat unter OZ-Lesern eine rege Diskussion ausgelöst. In Einzelfällen werden von Rentnern sogar bis zu 2400 Euro verlangt – die sie oft nicht haben und zum Sozialfall werden.

Ralf Debatin notiert dazu: „Das ist wahrlich eine sehr bedenkliche Situation beziehungsweise Entwicklung in den letzten Jahren.“

„Wer hat denn 1600 Euro Rente?“

Jens Lunkowsky kritisiert: „Es tut mir leid, dass ich das jetzt so drastisch sagen muss. Aber sobald man hier in Deutschland sein Rentenalter erreicht hat, ist man nichts mehr wert. Sein Leben lang muss man einen Teil seines Gehaltes an den Staat abdrücken. Im Rentenalter zahlt Vater Staat als Dank dann so viel, dass es nicht mal zum Leben reicht, und dann soll man von dem Geld auch noch seine Pflege bezahlen, wenn man krank wird.“

Victoria Buchholtz empfindet Ungerechtigkeit: „Wer hat denn 1600 Euro Rente? Da muss das Sozialamt ran. Schlecht nur für den, der Vermögen oder Eigentum hat. Dies muss erst aufgebraucht werden. Das Haus muss verkauft werden, der Erlös muss aufgebraucht werden. Hilfe vom Staat bekommt nur der, der als Einzelperson nicht mehr als 5000 Euro Erspartes hat, ein eventuell vorhandenes Auto zählt hier mit rein. Eigentum sowieso. Ja, rechtzeitig alles verjubeln, das Sozialamt prüft die letzten zehn Jahre. So ungerecht. Jemand, der nie gearbeitet hat, dem geht’s nicht schlechter als dem mit guter Rente.“

Nicht nur auf den Staat verlassen

Rolf-Peter Krull erwidert: „Was haben Sie denn für ein Weltbild? Warum sollte der Staat für Leute aufkommen, die im Besitz von Vermögen sind? Ich werde auch mein Haus verkaufen müssen, wenn ich in diese Situation kommen sollte. Wenn ich nicht mehr alleine leben kann, brauche ich das Haus nicht. Sich auf den Staat berufen, wenn man selbst Vermögen hat, ist hochgradig asozial.“

Bert Lehmann fragt: „Haben wir dafür nicht seit über 20 Jahren eine Extra-Pflegeversicherung? Ich meine, die Argumente dafür waren damals dieselben.“

Von Juliane Lange