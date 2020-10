Wie funktioniert Kreuzfahrt in Zeiten der Corona-Pandemie? Die OZ-Reporter Christin und Kai Lachmann sind auf der „Arosa Silva“ an Bord gegangen und wollen es auf einer Rhein-Tour herausfinden. Ihr erster Eindruck: Aufgrund der vielen Corona-Risikogebiete müssen sich Gäste derzeit in Improvisation üben.