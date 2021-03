Schwerin

In MV sollen die niedergelassene Ärzte noch im März mit dem Impfen gegen Corona beginnen können. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitagabend nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern.

Bereits ab Montag sollen Starter-Pakete an die rund 1700 beteiligten Praxen verteilt werden. Auf dem Gipfel war eigentlich vereinbart worden, dass Hausärzte erst nach Ostern mit dem Impfen starten sollen.

Nur die schwersten Fälle

Laut Schwesig werden die Starterpakete allerdings sehr klein sein. Damit sollen zunächst das Praxispersonal und danach die schwersten Fälle unter den Patienten geimpft werden.

Welche Patienten dafür in Frage kommen, könnten die Hausärzte selbst entscheiden. Das gebe die Impfverordnung so her, sagte Schwesig. Grundsätzlich werde aber die Impfreihenfolge beibehalten. Wer geimpft werden soll, wird von seinem Arzt informiert.

20 Dosen pro Praxis

MV bekommt nach Angaben der Ministerpräsidentin im April rund 300 000 Impfdosen. Davon gehen pro Woche 45 000 Dosen an die Impfzentren und ein weiterer Anteil an die niedergelassenen Ärzte. Jede Praxis soll dann zunächst 20 Dosen pro Woche erhalten.

Schwesig verteidigte die Sonderzuteilung von Impfstoff an fünf Bundesländer mit besonders hohen Inzidenzwerten beziehungsweise einem hohen Anteil von Mutanten. „Es muss auch in unserem Interesse sein, dass die Wellen nicht weiter durch Deutschland rollen.“ MV bekommt von dieser Sonderzuteilung nichts ab.

Sie betonte zudem, sie werde sich erst impfen lassen, wenn sie an Reihe sei und vertraue dabei allen zugelassenen Impfstoffen, also auch dem von Astrazeneca.

Von Axel Büssem