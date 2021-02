Astrazeneca-Impfstoff: War auch die erste Lieferung in MV zu kalt?

Schwerin

Die Aussage von MV-Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) klingt alarmierend: „Wer sich unwohl fühlt, sollte vorsorglich den nächsten Arzt aufsuchen.“ Gemeint sind die rund 2200 Menschen in MV, die bislang mit dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca behandelt wurden.

Wie sich am Mittwoch herausstellte, könnten nicht nur die am Montag eingetroffenen 8400 Impfdosen zu kalt geliefert worden sein, sondern auch die ersten 6000 vom Donnerstag. Schwere Nebenwirkungen bei Betroffenen wurden zunächst nicht gemeldet. Das Verimpfen des Präparats wurde landesweit ausgesetzt.

Leser-Umfrage: Würden Sie sich mit Astrazeneca impfen lassen?

„Es gibt Hinweise darauf, dass Probleme des Großhändlers beim Transport aufgetreten sind. Anhand der bisherigen Erkenntnisse sind die Temperaturdaten des Impfstoffes beim Transport zu den Impfzentren beziehungsweise in die Krankenhäuser unter Null Grad abgefallen“, teilte Glawe mit. Das hätten die Auswertungen der Protokolle sogenannter Temperaturlogger ergeben. Diese überwachen die Temperatur bei der Lieferung in den Transportbehältern.

Temperaturbereich zwischen plus 2 und 8 Grad

Der vom Hersteller vorgeschriebene Temperaturbereich liegt zwischen plus 2 und 8 Grad. Wie alle Lebendimpfstoffe darf er nicht eingefroren werden, sonst kann er nicht mehr verwendet werden. Welche gesundheitlichen Folgen eine Verabreichung des ungeeigneten Astrazeneca-Impfstoffs haben könnte, ist noch unklar. Bei anderen Lebendimpfstoffen sind jedoch in solchen Fällen zahlreiche Nebenwirkungen festgestellt worden.

Das Ministerium hat inzwischen die Arzneimittelüberwachungsstelle in Schwerin eingeschaltet. „Sie prüft mögliche Auffälligkeiten“, so Glawe weiter. „Der nicht verimpfte Impfstoff bleibt in Quarantänelagerung bis zum Abschluss der Prüfungen. Dann wird entschieden, wie mit den Dosen weiter verfahren wird.“

MV hält trotz Panne an Astrazeneca fest

Grundsätzlich wolle man an dem Astrazeneca trotz der Panne weiter festhalten, so Glawe. „Nach unseren bisherigen Erkenntnissen hat die vorsorgliche Unterbrechung der Impfungen nichts mit der generellen Qualität des Impfstoffes zu tun. Deshalb werden wir sobald wie möglich die Impfungen fortsetzen.“ Dabei wolle er die Entwicklungen zu möglichen Impfreaktionen im Auge behalten.

Nach den vorliegenden Informationen der Krankenhäuser und Impfzentren sind laut Minister etwa 2200 Personen in MV mit dem Präparat geimpft worden. Wie viele davon Impfstoff aus der ersten und wie viele aus der zweiten Lieferung bekamen, war am Mittwoch noch nicht klar. Alleine in Rostock wurden jedoch nach Angaben der Stadtverwaltung knapp 200 Dosen aus der erwiesenermaßen zu kalt transportierten Charge verimpft, bevor sie aus dem Verkehr gezogen werden konnte.

Die zu kalte Lieferung war nicht die erste Impfpanne in MV. Zum Auftakt der Impfkampagne Ende 2020 wurden acht Pflegekräfte in Stralsund mit einer viel zu hohen Dosis des Biontech-Impfstoffes geimpft. Einige von ihnen litten noch 14 Tage später an Symptomen wie Gliederschmerzen, Schwäche oder Kopfweh.

Von Axel Büssem