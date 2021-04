Aktionstage - Ohne Termin am Freitag und Samstag: Astrazeneca-Impfung für alle an drei Orten in MV

Menschen ab 18 Jahren können sich am Freitag und Samstag in zwei Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern gegen Corona impfen lassen – unabhängig jeder Priorisierung und ohne Termin.