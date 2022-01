Kiel/Fehmarn

Der Winter ist noch lange nicht vorbei. Auf der nördlichen Ostsee sind knapp 20 Eisbrecher im Einsatz. Aber auch die russischen Öl- und LNG-Verladehäfen an den Küsten Sibiriens leiden gerade unter Eis. Russland schickt deshalb seinen modernsten Atom-Eisbrecher in den Kampf gegen das Eis Sibiriens.

Die „Sibir“ hat am Sonnabend auf ihrer Jungfernfahrt den Fehmarnbelt passiert und soll schnellstmöglich zur Jamal-Halbinsel. Das mit zwei Atomreaktoren ausgerüstete Schiff wird dort dringend erwartet, um Tanker und Frachter sicher zu eskortieren.

Der frühe Wintereinbruch im November überraschte diesmal die russische Schifffahrt, weshalb bereits früher als üblich Eisbrecherhilfe angefordert wurde. Mit den leistungsstarken Giganten werden die Schiffe von den Terminals bis ins eisfreie Gebiet des Nordmeers geleitet.

Die 173 Meter lange und 34 Meter breite „Sibir“ ist einer der beiden stärksten und größten Eisbrecher der Welt. Er wurde in St. Petersburg gebaut und am 24. Dezember bei der Baltischen Werft in Dienst gestellt.

„Sibir“ knackt auch drei Meter Eis

Mit einer Verdrängung von 33.500 Tonnen und einer Antriebsleistung von 60 Megawatt kann der blaue Koloss bis zu drei Meter dickes Eis aufbrechen. Das bis zu 22 Knoten schnelle Schiff hat einen Tiefgang von knapp elf Metern.

Deshalb ist die „Sibir“ auf dem Weg aus der Ostsee auch auf den Tiefwasserweg für besonders große Schiffe angewiesen. 24 Stunden dauerte die Passage von Rügen bis zur dänischen Insel Anholt.

„Die Inbetriebnahme des Atomeisbrechers ‚Sibir‘ wird die Position von Atomflot in der Arktis stärken“, sagt Mustafa Kashka, Chef der russischen Staatsreederei in der Mitteilung zur Ablieferung.

Im Rumpf der „Sibir“ sind zwei russische Kernreaktoren des Typs RITM-200 mit jeweils 175 Megawatt Leistung eingebaut. „Wir glauben, dass der effiziente Betrieb solcher Eisbrecher ein Schlüsselfaktor ist, um die nachhaltige Entwicklung der Schifffahrt auf der Nordseeroute zu ermöglichen“, so Kashka.

Das 2020 ausgelieferte Schwesterschiff „Arktika“ habe laut Atomflot gezeigt, dass mit Atomeisbrechern dieses Typs erfolgreich auch die seichten Gewässer der Flussmündungen zu den russischen Ölterminals gefahren werden könne, heißt es.

Drei weitere Atom-Eisbrecher im Bau

Die „Arktika“ bewies laut Rosatom ihre Eignung sowohl im Betrieb auf offener See als auch für Operationen in Polarflussmündungen. Rosatom hat fünf dieser neuen Atomeisbrecher bestellt, die bis 2024 aus St. Petersburg geliefert werden sollen.

Sie nächsten beiden Eisbrecher sind bereits in der Ausrüstung. Die „Ural“ soll noch 2022 in Dienst gestellt werden. Die „Jakutien“ folgt im kommenden Jahr. Das fünfte Schiff soll „Tschukotka“ heißen.

Die Wartung der Atom-Eisbrecher wird ebenfalls durch die Baltische Werft in St. Petersburg erfolgen. Deshalb werden die großen Schiffe auch regelmäßig wieder vor Fehmarn auftauchen.

Elf Passagen von Schiffen mit Atomantrieb 2021 vor Fehmarn

Der Transit von russischen Schiffen mit Atom-Antrieb hat 2021 im Fehmarnbelt einen neuen Höchststand erreicht. Elf Passagen von russischen Schiffen mit Kernreaktoren wurden im vergangenen Jahr gezählt.

Dabei war auch die Passage des Atomfrachters „Sevmorput“ mit Bauteilen für ein Atomkraftwerk in Bangladesch im November.

Umweltverbände kritisieren den Ausbau der Flotten atomar angetriebener Schiffe. Proteste bei der Passage der „Sibir“ gab es aber keine.

Die Überwachung der Fahrtroute übernehmen Einheiten der dänischen Marine und der Bundespolizei. Das Bundesamt für Strahlenschutz nutzt für Messungen austretender Radioaktivität die Hubschrauber der Bundespolizei aus Bad Bramstedt.