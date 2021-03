Lubmin

Böse Überraschung: Bei der Demontage des DDR-Atomkraftwerks in Lubmin sind unerwartete Probleme aufgetaucht. In den beiden Spezialgebäuden, in denen während der Betriebsphase des Atommeilers radioaktive Flüssigkeiten gelagert wurden, sind in größerem Umfang radioaktive Kontaminationen entdeckt worden.

„Metertief in die Gebäudestruktur eingedrungen“

Diese Flüssigkeiten seien teilweise metertief in die Wände und Böden der Gebäude eingedrungen und hätten den Beton radioaktiv verunreinigt, sagte der Geschäftsführer des Entsorgungswerks für Nuklearanlagen (EWN), Henry Cordes. Die Kontaminationen würden die Rückbauarbeiten nun erheblich verzögern und auch deutlich teurer machen.

„Wir kommen beim Rückbau nur in einem sehr langsamen Tempo voran, das uns jetzt zur Überplanung zwingt.“ In den Spezialgebäuden wurden während des Betriebes von 1973 bis 1990 flüssige radioaktive Eindampfrückstände in Behältern gelagert. Für Bürger und Umwelt ergeben sich nach EWN-Angaben aber keine Gefahren.

KKW Lubmin deckte elf Prozent des DDR-Strombedarfs Das Kernkraftwerk Lubmin war zwischen 1973 und 1990 in Betrieb und erbrachte mit einer Gesamtleistung von 1760 Megawatt einen Anteil von elf Prozent des Strombedarfs in der DDR. Wegen Sicherheitsbedenken wurden der Atommeiler in Lubmin und das deutlich kleinere Kraftwerk in Rheinsberg nach dem Fall der Mauer abgeschaltet. In Lubmin wurde Atomstrom in fünf Blöcken erzeugt.

Statische Probleme

Das Unternehmen erarbeitet aktuell eine Entsorgungsstrategie. Die Beseitigung des als schwach radioaktiv eingestuften Betons führt zu statischen Problemen, die durch Ersatzkonstruktionen aufgefangen werden müssten, um einen Einsturz der Gebäudeteile zu verhindern. „Neubauten bei der Gebäudedemontage wollen wir aber möglichst vermeiden“, so Cordes. Deshalb wird nach EWN-Angaben derzeit an ingenieurstechnischen Lösungen für das Problem gearbeitet. Der technische Bericht soll Grundlage für Ergänzungsgenehmigungen sein, die beim Innenministerium beantragt werden sollen.

Rückbau dauert mindestens sieben Jahre länger

Der Rückbau verzögert sich nach Angaben von EWN-Chef Cordes nun um mindestens sieben Jahre auf die zweite Hälfte der 2030er Jahre. Zuletzt war das Unternehmen von einem Demontageende in 2028 ausgegangen. Welche Kosten zusätzlich entstehen, soll bis zum Sommer geprüft werden. Bislang bezifferte der Bund die Rückbaukosten für das größte DDR-Kernkraftwerk auf 6,6 Milliarden Euro. Allein die Fixkosten für den Rückbau erhöhen sich pro zusätzlichem Jahr um 100 bis 120 Millionen Euro.

Vermutlich auch Reaktorblöcke betroffen

Der Umfang der radioaktiven Belastung der KKW-Gebäude ist noch nicht abschätzbar. EWN-Chef Cordes rechnet damit, dass in den Reaktorblöcken ähnliche Probleme auftreten, weil dort die radioaktiven Wässer verdampft wurden. In diesen Gebäuden haben die Betonarbeiten noch nicht einmal begonnen. 440 000 Quadratmeter Betonoberfläche – das entspricht der Fläche von etwa 62 Fußballfeldern – müssen noch untersucht und bearbeitet werden. Unbekannt ist, wo genau und in welcher Tiefe dort radioaktive Flüssigkeiten in den Boden eingedrungen sind.

Korrekturen für Zwischenlagerung gefordert

Dem Innenministerium als atomrechtliche Aufsichtsbehörde ist die Situation bekannt, wie eine Sprecherin sagte. Die Grünen-Politikerin Ulrike Berger forderte, dass Drittgeschäfte mit atomarem Fremdmüll aus anderen Kraftwerken nun hintangestellt werden müssten, damit das Zwischenlager durch den zusätzlich anfallenden Betonmüll nicht an Kapazitätsgrenzen stößt.

Von Martina Rathke