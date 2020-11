Rostock

Das Nachbarland Polen will bald zwei Kernkraftwerke an der Ostsee bauen. Der Widerstand in Mecklenburg-Vorpommern wächst, da im Falle eines Unglücks radioaktive Strahlung auch hier befürchtet wird. Die Bundesregierung unternimmt nichts gegen Polens Pläne und verweist auf die Souveränität des Nachbarstaates. Die OZ hat ihre Leser gefragt, ob sich Deutschland dafür einsetzen sollte, dass in Polen keine Atomkraftwerke gebaut werden.

An der Umfrage haben bislang 198 Personen teilgenommen. Ein eindeutiges Ergebnis gab es jedoch nicht. So ist die Mehrheit der Teilnehmer mit 58,7 Prozent zwar dafür, dass Deutschland sich gegen Atomkraftwerke in Polen einsetzt, aber knapp 40 Prozent sind dagegen. Die restlichen 2,1 Prozent haben keine klare Meinung zu dem Thema.

Sollte sich Deutschland dafür einsetzen, dass in Polen keine Atomkraftwerke gebaut werden? Quelle: Benjamin Barz

Von OZ