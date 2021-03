Lubmin

Unerwartete radioaktive Kontaminationen im KKW Lubmin verzögern den Rückbau und machen ihn deutlich teurer. Die Kosten in vermutlich hohem dreistelligen Millionenbereich, die das bundeseigene Entsorgungswerk für Nuklearanlagen nun zusätzlich für die Beseitigung des radioaktiv belasteten Betons aufwenden muss, gehen zulasten der Steuerzahler.

Große Expertise

Das ist ärgerlich. Und dennoch ist es in diesem Fall richtig. Die ostdeutschen AKW gingen mit der Wiedervereinigung in das Eigentum des Bundes über. Mit dem Beginn der Demontage im Jahr 1995 schuf sich das Staatsunternehmen eine Expertise, die auch Standards für den mit dem Atomausstieg verbundenen Rückbau der Atommeiler privater Energieunternehmen gesetzt hat.

Dabei muss der Grundsatz gelten: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Die Probleme in Lubmin offenbaren, dass in den atomaren Altlasten böse Überraschungen lauern, die sich in keinen technischen Dokumentationen finden. Und man fragt sich, trifft das auch auf andere Atomkraftwerke zu?

2022 gehen die letzten deutschen Meiler vom Netz. Doch der aufwändige Rückbau des KKW Lubmin zeigt, dass der Atomausstieg gerade erst beginnt.

Von Martina Rathke