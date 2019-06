Drei Rentner in Neubrandenburg und Malchin sind am Dienstag Opfer von Trickbetrügern geworden. Als die Senioren ihre Geldbörsen öffneten, um einem Pärchen Kleingeld zu wechseln, wurde in allen drei Fällen Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen und rät zur Vorsicht.