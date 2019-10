Attentat von Halle: SPD sieht AfD als geistige Brandstifter für rechte Anschläge

Schwerin

SPD, CDU und Linke in MV haben die AfD als „geistige Brandstifter“ für rechtsextremistische Terroranschläge bezeichnet. Nach dem Tod zweier Menschen vor einer Synagoge in Halle und dem gescheiterten Anschlag auf Juden darin könne nicht so einfach zur Tagesordnung übergegangen werden, hieß es am Freitag im Schweriner Landtag.

Erschreckenderweise nehme die Radikalisierung in der Gesellschaft zu. Wegbereiter seien auch in der AfD zu suchen, die mit ihrer Polarisierung und Ausgrenzung von Minderheiten Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit schürten, damit die Gesellschaft spalteten, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger.

Als Beispiele nannte er unter anderem AfD-Chef Alexander Gauland, der zwölf Jahre Nazizeit einen „Vogelschiss“ der Geschichte nannte, und den Greifswalder AfD-Abgeordneten Ralph Weber, der einst von „Biodeutschen“ sprach. „Sie sind ein Teil der geistigen Brandstiftung“, so Krüger direkt an Weber. Auf dieser Basis bildeten sich Strömungen, die auch in Gewalt münden.

Caffier vergleicht AfD-Leute mit „Hass-Predigern“

Auch Innenmister Lorenz Caffier ( CDU) macht die AfD für zunehmenden Hass in der Gesellschaft mitverantwortlich. „Bei Islamisten würde man von Hass-Predigern reden“, zog er einen Vergleich zum Auftreten einzelner AfD-Vertreter. Caffier fordert angesichts mehrerer Vorfälle rechtsextremistischer Gewalt mehr Kompetenzen für die Polizei. Das betreffe zum Beispiel Online-Durchsuchungen. Der Staat müsse wehrhaft bleiben, um die Menschen beschützen zu können.

Peter Ritter (Linke) wiederum sieht ein grundsätzliches Problem im Umgang mit Rechtsextremismus. Der Staat habe zu lange weggeschaut. Dabei habe es auch in MV zahlreiche Hinweise auf rechte Netzwerke gegeben. Sei es beim NSU-Mord an Mehmet Turgut oder dem Netzwerk „Nordkreuz“.

AfD-Vertreter verglich er mit „Wölfen im Schafspelz“, die mal anklagten und mal „Kreide fressen“, so Ritter. Als Beispiel nannte er tags zuvor eine Nachricht von AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer, der im Vorjahr verkündete: „Masseneinwanderung heißt Messereinwanderung“.

SPD-Mann vergleicht die AfD mit der NPD

AfD-Vertreter wiesen die Vorwürfe scharf zurück. Der Terrorakt in Halle sei zu verurteilen, so Horst Förster. Andere Parteien warf er „eine Instrumentalisierung des Anschlags“ vor. SPD-Mann Krüger sei „ein Spalter“. Weber erklärte: „Wir haben keine rechtsextremistischen Tendenzen.“ Holger Arppe (fraktionslos), der einigen AfD-Leuten immer noch nahe steht, unterstellte „etablierten Parteien“ eine Mitschuld am Rückzug von Menschen in die „Parallelwelt des Internets“ mit folgender Radikalisierung – wenn auch als Frage formuliert. Politische Korrektheit sei „Teil des Problems“.

Das blieb nicht unwidersprochen. SPD-Mann Schulte verglich die AfD mit der NPD. Der Unterschied sei: „Die NPD hat dazu gestanden, dass sie rechtsextremistisch ist.“

Von Frank Pubantz