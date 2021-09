Rostock

Wird ein Schüler oder Lehrer an Schulen in MV Corona-positiv getestet, können Schüler oder Lehrer, die engen Kontakt hatten, bereits nach fünf Tagen wieder von der Quarantäne befreit werden, wenn sie dann einen Negativ-Test vorlegen. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag beschlossen. Laut Beschluss müssen künftig bundesweit nicht mehr ganze Schulklassen in Quarantäne, wenn es einen Corona-Fall gibt. Dies galt allerdings bereits zuvor in MV. Die Lehrergewerkschaft GEW hatte zuvor einen „Flickenteppich“ an Regelungen in den einzelnen Bundesländern kritisiert.

Grundsätzlich entscheide das örtliche Gesundheitsamt, welche Personen in Quarantäne müssen, wenn ein Corona-Fall in einer Schulklasse vorliegt, erklärt Henning Lipski, Sprecher des Schweriner Bildungsministeriums. Das sieht auch der Beschluss der Bundesländer weiterhin vor; im Grund könne jede Behörde „abweichende Entscheidungen treffen“. Möglichst wenige Kontaktpersonen sollen künftig in Quarantäne geschickt werden müssen. Die betreffe auch die Betreuung in Kitas. MV-weit waren dem Landesamt für Gesundheit und Soziales am Montag 152 aktuelle Corona-Fälle in 61 Schulen bekannt. Bei Kitas seien es 17 in 16 Einrichtungen.

Die Minister haben auch beschlossen, dass Auffrischungsimpfungen gegen Corona bereits für Menschen ab 60 Jahren erfolgen sollen – wenn die zweite Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Vorher solle es aber eine ärztliche Beratung geben. „Diese Impfungen tragen dazu bei, insbesondere vulnerable Gruppen weiter vor einer Corona-Infektion zu schützen“, erklärt MV-Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Von Frank Pubantz