„Auch mal frieren für die Freiheit“: Das sagen OZ-Leser zu Gauck-Satz im Ukraine-Konflikt

Der Krieg in der Ukraine, er lässt die Welt besorgt in das osteuropäische Land und auf das Leid seiner Bürger schauen. Die Bundesregierung ringt weiter um den Kurs im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

In der ARD forderte Altbundespräsident Joachim Gauck in dieser Woche einen härteren Kurs gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin. So spricht sich Gauck für ein Öl- und Gasembargo russischer Energie aus. „Wir können auch mal frieren für die Freiheit. Wir können auch mal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben“, so Gauck. Und weiter: Ein Importstopp für Öl und Gas aus Russland sei „ein Mittel, wo wir noch offener unsere Solidarität mit den Opfern der Aggression zeigen können.“ Viele Leser zeigen sich mit dieser Haltung indes nicht einverstanden.

„Wenn man will, dass der Krieg schnell vorbei geht, dann müssen wir Nägel mit Köpfen machen“

So notiert Rolf Müller: „Es geht hier nicht um ein bisschen frieren, sondern um schwerste wirtschaftliche Verwerfungen inklusive steigender Arbeitslosigkeit.“ Zusammen mit steigender Inflation sei dies ein übles Gemisch, so Müller. Markus Recktenwald entgegnet: „Wenn man will, dass der Krieg schnell vorbei geht, dann müssen wir Nägel mit Köpfen machen und nicht versuchen, alles lange auszusitzen. Wenn wir jetzt kein Geld mehr in Russland stecken, ist der Spuk vielleicht schon vor dem nächsten Winter zu Ende.“ Auch René Koschorreck meint: „Die Folgen des Krieges sind definitiv schwerwiegender und im Falle eines Übergreifens auf das restliche Europa katastrophal. Und was die Gefahr von steigender Arbeitslosigkeit betrifft, die sehe ich angesichts eines massiven Arbeitskräftemangels nicht.“

Ralf Fredy Nikolai ist überzeugt: „Olaf Scholz ist ein hervorragender Kanzler für Deutschland. Klug und besonnen, genau das, was wir in den vielen Krisen brauchen. Was wir nicht brauchen, ist ein Überbietungswettkampf in Sachen Sanktionen, die uns am Ende mehr schaden als dem Aggressor Putin.“ So sieht es auch Mechthild Kehsler: „Wenn die Gasleitung zugemacht wird, brauchen wir Alternativen. Sonst schaden wir uns selber.“ So sehe es aus, wenn Moralpolitik auf Realpolitik treffe, schreibt Jessica Hyde. „Es ist traurig, wie kurzsichtig die Sicherheitspolitik des Landes ist. Das hätte man alles vorher wissen können.“

„In der Ukraine werden Menschen ermordet und der Deutsche krakeelt wegen der Spritpreise“

Frank Butcher habe Verständnis für die Situation in der Ukraine, so sagt er es, aber adressiert an den Altbundespräsidenten Gauck notiert er auch: „Aus dem Elfenbeinturm lässt sich vieles schnell und leicht sagen.“ Martin P. Haack übt unverhohlen Kritik: „Herr Gauck wird sicher nicht für die Freiheit frieren. So wie alle anderen Überversorgten auch nicht. Herr Schröder wird auch nicht für die Freiheit frieren, er ist gleich doppelt alimentiert. Einmal vom Steuerzahler und dann noch vom Kriegsverbrecher Putin. Frieren müssen all die, die mit ihrer Arbeit das Geld für die Alimentation dieser Ex-Politiker aufbringen.“

Jens Paulick sucht nach Auswegen aus der Energiekrise: „Deutschland hat sogar selber Erdölvorkommen, die aber nur wenig helfen. Da sollten die neue Außenministerin und auch der Wirtschaftsminister neue Ölförderländer weltweit besuchen, um unseren Ölbedarf durch Ankauf deutlich sicherer zu machen. Ein dauerhafter Benzinpreis wie in Zeiten der Ölkrise in den mittleren 70er Jahren kann große Schäden für Wirtschaft und Volk bedeuten. Es muss auch Venezuela stark mit einbezogen werden. Dann kann die dortige sozialistische Regierung durch höhere Einnahmen ihrem Volk ein besseres Leben bieten.“ Mirko Fleischer erinnert schließlich an das Leid der Ukrainer: „Dort werden Menschen von russischen Waffen ermordet und der feine Deutsche krakeelt wegen der Spritpreise und weil er sein Wohnzimmer mal ein oder zwei Grad weniger aufheizen soll. Luxusprobleme, die die Toten und Verstümmelten in der Ukraine gern hätten.“

Von Juliane Lange