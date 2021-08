Auf A 20 bei Grimmen: Wohnanhänger reißt während der Fahrt vom Pkw ab

Grimmen

Auf der Autobahn 20 hat sich am Sonnabend während der Fahrt der Wohnanhänger von einem Pkw gelöst. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, passierte das einem Urlauber aus Hessen, der mit seinem Land Rover Discovery in Richtung Kreuz Uckermark auf Höhe der Anschlussstellen Grimmen-West und Grimmen-Ost unterwegs war.

Gegen 14.45 Uhr bemerkte der 44-Jährige, dass der Anhängerzug riss. Der Wohnanhänger kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Er kam nach etwa 150 Metern auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Autoafahrer konnte auf dem Standstreifen anhalten.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro. Die A 20 musste an der Unfallstelle für etwa 45 Minuten halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde vorbeigeleitet.

Von OZ/rb