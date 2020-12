Wismar

Es ist das erste Mal, dass Mutter Jessica (28) und Vater Ben aus Wismar darüber sprechen, was damals passierte. Die Eltern hatten 2018 drei ihrer sieben Kinder in den Bus nach Thelkow bei Tessin ( Landkreis Rostock) gesetzt – ein Ferienlager stand an. Jayden (damals 7) weinte bitterlich und wollte lieber daheim bleiben. Doch er war ja nicht alleine, sein Bruder Max und die zwei Jahre ältere Schwester Sharron fuhren mit. „Pass gut auf Jayden auf“, sagten sie noch zu Sharron – ein Satz, der nicht nur ihr Leben verändern sollte.

Niemand weiß, was wirklich passierte

Was wirklich passierte, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Auch die Eltern tappen immer noch im Dunkeln. Aber selbst die Wahrheit würde Jayden nicht mehr zurückbringen.

Der kleine Junge verschwand am ersten Tag des Ferienlagers und wurde am nächsten Tag leblos im See gefunden – zwei Wochen nach seinem 7. Geburtstag. Mama Jessica und Papa Ben haben viele Varianten gehört, wie es dazu gekommen sein soll. Vermutlich hat Jayden, der nicht schwimmen konnte, mit anderen Kindern in dem morastigen See gespielt und tauchte danach nicht mehr auf. Keiner hat etwas gesehen, auch die Betreuer des Ferienlagers nicht. Die Ermittlungen wurden bald darauf eingestellt.

Zuhause hat die Familie einen Gedenkplatz für Jayden. Quelle: Anja von Semenow

Für die Mutter bricht damals eine Welt zusammen. „Ich bin 5000 Tode gestorben. Allein für meine anderen sechs Kinder habe ich weitergemacht. Das war das Einzige, was mich am Leben gehalten hat.“ Aber nicht nur die Mutter leidet. Vater Ben macht sich Vorwürfe, dass er Jayden hat mitfahren lassen, obwohl er lieber zu Hause geblieben wäre. Auch Tochter Sharron leidet unter Schuldgefühlen, weil die Eltern ihr noch sagten „Pass auf ihn auf“. Was diese Floskel einmal auslösen würde, konnte niemand ahnen.

Ihr kleiner Bruder Jayden fehlt Sharron so sehr

Jaydens Todesanzeige Quelle: privat

Eltern und Kinder müssen allein mit der Situation zurechtkommen, sie hätten keine psychologische Beratung bekommen. Keiner weiß richtig mit der Situation umzugehen. Mutter und Vater trennen sich kurz nach dem Unglück. „Aber wenn es darauf ankommt, hält die Familie trotzdem zusammen“, sagt die Mutter.

Sharron, das einzige und erstgeborene Mädchen der Großfamilie, zieht sich seit dem Unfall immer mehr zurück, ist verschlossen und redet kaum über das Geschehene. Der kleine Bruder Jayden war ihr das Liebste, beide ein Herz und eine Seele.

Auch Bruder Jaro (4) vermisst Jayden ganz furchtbar, dabei war er damals gerade mal zwei Jahre alt. „Da merkt man doch mal, was Kinder alles mitbekommen“, bemerkt Vater Ben besorgt und erzählt weiter. Wenn es abends dunkel ist und die Familie noch draußen einen Spaziergang macht, schaut Jaro oft strahlend in den Himmel und ruft ,Schaut mal, da oben die Sterne, das ist Jayden, er ist immer bei uns. Aber er soll mal wiederkommen. So hoch da oben können wir ihn doch nicht besuchen.’

Jaro und Sharron: Mit Marienkäfern vom Sommerfest ist Jayden immer mit dabei. Quelle: privat

Alle Familienmitglieder haben das Geschehen bis heute nicht verarbeiten können. Trotzdem ist Mama Jessica zwei Jahre nach dem schrecklichen Verlust ganz durcheinander, als sie den Weihnachtswunschzettel ihrer Tochter findet. Sie denkt an den Aufruf der OSTSEE.-ZEITUNG und schickt den Wunschzettel an uns. Als wir Sharrons Herzenswunsch lesen, steht die Zeit für einen Moment still.

Als Marienkäfer lebt Jayden weiter

Jayden lebt als Marienkäfer weiter. Quelle: privat

Sharrons Appell an den Weihnachtsmann: „Ich wünsche mir, dass Jayden wiederkommt.“ Für ihren Bruder soll es eine große Party mit vielen Süßigkeiten geben. Wie sehr das Mädchen ihren Bruder vermisst, kann man aus jeder Zeile und auch dazwischen lesen. Und Playmobil wünscht sie sich, damit beide damit spielen können ... Ein Danke vergisst Sharron nicht.

Auffällig ist der süße, runde Marienkäfer namens Jayden, der das weihnachtliche Wunschpapier ziert. Was hat es damit auf sich?

Mama Jessica erzählt gerührt: „Bei der Beerdigung folgte uns auf dem Weg zum Grab ein kleiner Marienkäfer. Er flog zu unserer Familie von einem zum anderen und setzte sich auf Jaydens Blumenkranz. Seitdem sagen wir: der Marienkäfer – das war Jayden!“

Von Anja von Semenow