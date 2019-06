Lärz

Eine Woche vor dem Beginn des alternativen Festivals „Fusion“ in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 48-Jähriger auf dem Gelände von einer Leiter gefallen. Laut Polizeiinformationen hat er versucht, in drei oder vier Meter Höhe eine Laterne anzubringen, als ihm die Leiter wegrutschte. Da er kein Helfer oder Arbeiter für das Festival gewesen ist, wissen die Beamten nicht, warum der Mann in der Höhe gearbeitet hat. Er soll als Privatperson bei der „Fusion“ ein paar freie Tage verbringen, teilt eine Polizeisprecherin mit.

Das Festival startet am 27. Juni in der Gemeinde Lärz. Neben Musik werden über das Wochenende auch Theater, Kunstinstallationen und Performance-Kunst geboten. Zuvor hat es aufgrund des Sicherheitskonzeptes einige Bedenken der Polizei gegeben.

Mehr zum Thema:

OZ