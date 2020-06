Schwerin

Mehrere Frauen der demokratischen Fraktionen im Landtag haben das Frauenbild der AfD-Fraktion mit deutlichen Worten korrigiert: Die Warener SPD-Abgeordnete Nadine Julitz warf dem Abgeordneten Jens-Holger Schneider Sexismus im Parlament vor, der zwangsläufig zur Folge habe, dass ihr alle Herren der AfD im Landtag „auf den Arsch geguckt“ hätten.

Auch Ann Christin von Allwörden ( CDU) wehrte sich gegen die Verbreitung eines überkommenen Frauenbildes, das innerhalb der ausschließlich mit Männern besetzten AfD-Fraktion gern zelebriert werde. Die SPD-Abgeordneten Martina Tegtmeier und Elisabeth Aßmann schlossen sich der Kritik an.

AfD-Mann Schneider : „Ich bin altmodisch“

Was war passiert? Nadine Julitz führte am Mittwochabend im Landtag aus, wie ihr bereits während der Sitzungswoche im Mai auf dem Weg vom Plenum zum Rednerpult von Schneider zugeraunt worden sei, dass ihr „Kleid aber sehr knapp wäre“. Der AfD-Mann Thomas de Jesus Fernandes versuchte ihr später zu verkaufen, dass Schneider dies als Kompliment gemeint habe.

Daraufhin setzte Julitz zu einer kurzen, bemerkenswerten Grundsatzrede im Landtag an und erklärte der AfD, was ein Kompliment und was Sexismus ist – eben, wenn ein Kommentar dazu führt, dass der Blick aller AfD-Abgeordneten auf den Po einer Frau fällt. Julitz: „Das wird passieren, wenn das gesagt wird. Ich musste es ertragen, dass ich weiß, dass mir jetzt diverse Menschen auf den Hintern gucken und mich dabei beobachten. Das ist kein Kompliment, das ist Sexismus, meine Herren.“ Applaus im Landtag, Zuspruch in den sozialen Netzwerken.

Schneider verteidigte sich auf Anfrage der OZ: „Sexismus liegt mir völlig fern. Ich bin altmodisch und für meinen Geschmack war das Kleid etwas zu kurz. Es war nur eine Bemerkung, die ich heute nicht mehr machen würde. Schon im Mai-Plenum bin ich noch mal in mich gegangen und habe festgestellt, dass eine solche Bemerkung leicht falsch aufgefasst werden kann.“

Von Allwörden: „Mir kam die Galle hoch“

CDU-Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden Quelle: CDU

Von Allwörden störte sich am Mittwochabend indes an einer Rede des AfD-Mannes Horst Förster, mit der er den Antrag seiner Fraktion mit dem Titel „Für ein klares Familienbild – Gender-Ideologie in Mecklenburg-Vorpommern stoppen“ begründete. Förster betonte, dass viele Frauen in die Rolle, voll berufstätig sein zu müssen, hineingedrängt würden. Er sprach von einem „aufgezwungenen Rollenverständnis, dass in einer Familie beide arbeiten müssen.“

Darauf von Allwörden: „Mir kam die Galle hoch. Frauen haben sich über Jahrzehnte hart erkämpfen müssen, dass sie nicht mehr nur Mutter sind, nicht mehr nur am Herd stehen und nicht mehr abhängig von ihrem Mann sein müssen, sondern selbst ihr Leben unabhängig bestimmen können. Herr Förster, hören Sie auf, zu behaupten, dass Frauen in diese Rolle gezwungen werden. Frauen möchten das. Frauen haben gerne Anteil am Leben und übrigens auch an diesem politischen Leben. Deswegen sind in allen anderen Fraktionen hier Frauen. Wundern Sie sich nicht, warum sich bei Ihnen keine findet.“

Förster reagierte kurz mit Anekdoten aus dem Zusammenleben mit seiner früheren Ehefrau, aus denen er ableitete, zu wissen, was Frauen wollen.

Von Benjamin Fischer