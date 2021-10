Sanitz

Fangquote, Abwracken von Schiffen, das Ende der hauptamtlichen Fischerei in der Ostsee vor MVs Küste scheint besiegelt. Wer fangfrischen Fisch aus dem Nordosten auf dem Teller haben möchte, der wird es immer schwerer haben. Abhilfe schaffen Fische aus Aquakulturen. 23 gibt es zurzeit im ganzen Land – gezüchtet werden Garnelen, Forellen, Welse und Karpfen. Frischen Saibling aber gibt es nur in Sanitz.

Die Fischzucht Nerger – ein kleines Familienunternehmen – wurde 2019 von Jörg Nerger und seinem Sohn Frank Nerger gegründet, erste sogenannte Besatzfische wurden in die moderne Anlage eingesetzt. Seit etwa einem Jahr können die beiden Saiblinge in so ziemlich allen gewünschten Größen ernten. Die Sanitzer Fischzucht läuft als erste geschlossene Kreislaufanlage für Saiblinge in Mecklenburg-Vorpommern.

Saiblinge liegen geschmacklich zwischen Forelle und Lachs, haben besonders festes, saftiges Fleisch. Quelle: Martin Börner

Vom Hobbyangler zum Fischzüchter

Auf den Fisch gekommen sind die Nergers so: „Ich werfe selbst mal gerne die Angel aus“, berichtet Senior-Chef Jörg Nerger. Am liebsten fange er Zander aus dem Bodden. Den Baubetrieb wollte er langsam runterfahren, da kam ihm die Idee mit den Fischen. „Fische aus einheimischen Aquakulturen haben Zukunft“, betont er. Die Infrastruktur für die Fischaufzucht war in Teilen durch das Bauunternehmen von Jörg Nerger schon da: „Die Halle, in der die Baumaschinen standen, ist jetzt mit den Fischbecken gefüllt.“ Inzwischen wird die meiste Arbeit von Sohn Frank übernommen. „Mit Fischen hatte ich bis vor drei Jahren nie viel am Hut“, sagt der Junior-Chef.

Junior-Chef Frank Nerger an einem der sieben Becken der Fischzucht. Die Fische werden voll automatisiert gefüttert. Quelle: Martin Börner

Inzwischen betreibt er eine Anlage mit sieben Becken, in denen Saiblinge in allen Größen schwimmen. Maximal 80 Kilogramm Fisch können dort pro Kubikmeter schwimmen. „Wir lassen aber nur 50 Kilo Fisch schwimmen“, so Jörg Nerger, so hätten die Fische mehr Platz. Steuern kann Frank Nerger die Aufzuchtanlage über eine aufwendige Anlage, dort kann er alles voreinstellen – wie viel Sauerstoff in die Becken kommt, wann die Futterautomaten laufen.

Acht Tonnen Saibling pro Jahr

Dass es den Nergers ausgerechnet der Saibling angetan hat, hat einen einfachen Grund: „Den gab es noch in keiner Aquakultur im Land“, sagen sie. Inzwischen produzieren sie etwa acht Tonnen im Jahr. Zurzeit kommt vor allem viel Laufkundschaft vorbei. Die kann die Saiblinge in allen möglichen Formen bekommen – frisch, gefroren, filetiert, geräuchert – verpackt werden sie so, dass sie auch längere Transporte überstehen.

„Ich mag ihn am liebsten geräuchert“, so der junge Chef. Sein Vater gibt auch ein bisschen stolz zu: „Die alten Damen aus dem Ort kommen zu mir und fragen nach meinen Rezepten für den Saibling.“ Der kann auch schon mal gebraten oder gekocht sein.

Trend Aquakultur: Ministerium fördert Fischaufzuchten in MV

Abnehmer haben die Nergers auch schon in einem Feinkostladen, einigen Supermärkten und bei Gastronomen gefunden. Für die Vermarktung soll laut Geschäftsführern aber künftig noch weiter angekurbelt werden. Zudem wollen sie auch die Energie autark produzieren, auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage entstehen.

Familie Nerger aus Sanitz sind im Land allerdings nicht die einzigen, die dem Trend Aquakultur folgen. In Malchow (Kreis Seenplatte) will ein Investor aus Brandenburg für 100 Millionen Euro Deutschlands erste Lachsaufzucht bauen. Die Chancen stehen gut. Von der Stadtverwaltung gab es schon positive Signale für das Vorhaben.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, Schwung in das Thema Aquakultur zu bringen und fördert den Bau der Fischaufzuchten auch. Davon hatte auch Familie Nerger aus Sanitz profitiert. Laut Landwirtschaftsministerium gibt es aktuell 23 Aquakultur-Standorte im Land. Die meisten finden sich im mittleren und westlichen Mecklenburg. In Grevesmühlen und Anklam werden Garnelen gezüchtet. In Altkalen, Rekentin, Selpin und Sukow schwimmen Afrikanische Welse in den Becken, hinzu kommen unter anderem einige Karpfen- und Forellenzuchten.

